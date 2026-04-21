Nhận tin xấu, Man City sốc nặng 21/04/2026 15:13

(PLO)- Man City vừa có chiến thắng cực kỳ quan trọng với tỷ số 2-1 trước Arsenal tại Etihad, một kết quả đủ sức làm nóng rực cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng họ đang gặp cú sốc lớn.

3 điểm giành được giúp thầy trò Pep Guardiola tiếp tục bám sát ngôi đầu và gây áp lực cực lớn lên chính đối thủ thành London. Tuy nhiên, niềm vui của Man City đã không trọn vẹn khi Rodri gặp vấn đề thể lực ở cuối trận, tạo ra nỗi lo lớn ngay trong giai đoạn quyết định nhất của mùa giải.

Ở trận đấu diễn ra cuối tuần qua, tiền vệ người Tây Ban Nha tiếp tục được xếp đá chính trong vai trò mỏ neo ở tuyến giữa, án ngữ trước hàng phòng ngự trong hệ thống 4-2-3-1 quen thuộc.

Rodri một lần nữa cho thấy tầm ảnh hưởng quá lớn của mình với khả năng điều tiết, đánh chặn và giữ nhịp cho toàn bộ lối chơi của Man City. Nhưng khi trận đấu dần trôi về những phút cuối, nhà vô địch Euro và chủ nhân Quả bóng vàng 2024 lại buộc phải rời sân vì chấn thương ở vùng háng.

Át chủ bài Rodri lại gặp chấn thương đúng vào giai đoạn nhạy cảm của mùa giải. Ảnh: EPA.

Khoảnh khắc ấy lập tức khiến các cổ động viên đội chủ nhà thót tim. Rodri từ lâu đã là mắt xích gần như không thể thay thế trong bộ máy của Guardiola, nên bất kỳ dấu hiệu bất ổn nào liên quan đến anh cũng dễ dàng tạo ra báo động đỏ.

Sau trận, chính Pep cũng chưa thể đưa ra câu trả lời rõ ràng. Ông thừa nhận chưa biết học trò sẽ phải nghỉ thi đấu trong bao lâu, nhất là khi Man City sắp bước vào trận gặp Burnley, một cuộc đối đầu có thể tác động trực tiếp đến cục diện cuộc đua vô địch.

Điều khiến nỗi lo càng lớn hơn là chấn thương lần này lập tức gợi lại ký ức không mấy dễ chịu ở mùa trước. Khi đó, Rodri cũng dính chấn thương nặng trong trận gặp Arsenal tại Etihad, và sự vắng mặt của anh được xem là một trong những nguyên nhân khiến Man City đổ vỡ tham vọng vô địch Premier League lần thứ năm liên tiếp. Dù các dấu hiệu ban đầu cho thấy chấn thương hiện tại không nghiêm trọng đến mức đó, Guardiola rõ ràng không muốn mạo hiểm với cầu thủ quan trọng bậc nhất của mình.

HLV Pep Guardiola lo lắng ở chặng nước rút của Manchester City. Ảnh: EPA.

Nếu Rodri không thể ra sân trước Burnley, Man City vẫn còn vài phương án để vá khoảng trống ở trung tuyến. Nico Gonzalez đang là lựa chọn được chú ý nhất sau khi vào thay Rodri trước Arsenal. Tân binh đến từ Porto được đánh giá cao nhờ phong cách chơi khá giống đàn anh, thậm chí từng được Pep gọi là “tiểu Rodri”.

Ngoài ra, Mateo Kovacic đem đến kinh nghiệm và sự điềm tĩnh, trong khi Nico O’Reilly là quân bài giàu năng lượng, có thể hoạt động linh hoạt giữa nhiều vai trò ở khu trung tuyến.

Dẫu vậy, ai cũng hiểu rằng thay người thì được, thay tầm ảnh hưởng của Rodri lại là chuyện khác. Manchester City đang tăng tốc mạnh mẽ đúng lúc, nhưng nếu mất lá chắn số một nơi tuyến giữa, mọi tính toán của Pep hoàn toàn có thể bị đảo lộn. Chiến thắng trước Arsenal giúp họ sống lại giấc mơ lật đổ ngôi đầu, nhưng cái giá phải trả có thể khiến cả Etihad mất ngủ.