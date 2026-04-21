Sốc: Mourinho mở cửa trở lại Real Madrid 21/04/2026 13:00

(PLO)- Cái tên Jose Mourinho một lần nữa bị kéo trở lại tâm bão tại Real Madrid, và lần này mức độ chú ý rõ ràng lớn hơn hẳn.

Sau thất bại của Real Madrid trước Bayern Munich ở tứ kết Champions League, áp lực lập tức đổ dồn lên chiếc ghế huấn luyện. Trong bối cảnh tương lai của HLV Alvaro Arbeloa bị đặt trước vô số dấu hỏi, truyền thông Tây Ban Nha nhanh chóng khơi lại một gương mặt cũ từng rất quen thuộc với sân Santiago Bernabeu: Mourinho.

Sở dĩ câu chuyện này bùng lên mạnh là vì chính Mourinho cũng không đưa ra cam kết rõ ràng về tương lai của mình tại Benfica, dù hợp đồng vẫn còn kéo dài đến năm 2027.

Trong buổi họp báo gần nhất, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đáp lại câu hỏi về mùa giải tới bằng thái độ nửa kín nửa hở, đúng phong cách vốn đã làm nên thương hiệu của ông suốt nhiều năm qua. Mourinho thừa nhận ông đã nhiều lần trao đổi về vấn đề này trong thời gian gần đây, nhưng rồi khẳng định không thể đảm bảo điều gì sẽ xảy ra.

HLV Mourinho úp mở về tương lai. Ảnh: EPA.

Khi bị dồn hỏi thêm, ông còn mỉa mai ngược phóng viên bằng câu hỏi liệu người đó có chắc mình vẫn giữ được công việc hiện tại hay không. Chỉ từng ấy cũng đủ làm dấy lên một làn sóng đồn đoán mới.

HLV Mourinho chưa bao giờ là người xa lạ với Real Madrid. Giai đoạn dẫn dắt đội bóng Hoàng gia từ năm 2010 đến 2013 giúp ông để lại dấu ấn rất rõ ràng. Ông giành La Liga, Copa del Rey và Siêu cúp Tây Ban Nha, đồng thời chấm dứt thế thống trị gần như tuyệt đối của Barcelona dưới thời Pep Guardiola.

Ở thành Madrid, Mourinho từng là biểu tượng của sự đối kháng, cá tính và tinh thần chiến đấu cực mạnh. Đó là lý do chỉ cần ghế huấn luyện Real lung lay, tên ông gần như ngay lập tức được nhắc đến. Dù vậy, khả năng tái hợp vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Mối quan hệ tốt giữa Mourinho và chủ tịch Florentino Perez rõ ràng là một yếu tố khiến mọi đồn đoán có thêm sức nặng. Thế nhưng bóng đá không vận hành bằng hoài niệm.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng gặt hái nhiều thành công lớn và cũng có lắm tranh cãi. Ảnh: EPA.

Sau thời kỳ đỉnh cao với Porto, Inter, Chelsea và Real Madrid, sự nghiệp của Mourinho không còn giữ được độ ổn định như trước. Chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Chelsea mùa 2014-2015 là một cột mốc đáng nhớ, nhưng từ đó về sau, hành trình của ông tại Manchester United, Tottenham, Roma rồi Fenerbahce thường bị bao phủ bởi tranh cãi, mâu thuẫn và những hoài nghi về triết lý bóng đá ngày càng thiên về phòng ngự.

Vì thế, câu hỏi lớn nhất không nằm ở chỗ Mourinho có sẵn sàng trở lại hay không, mà là Real Madrid còn muốn trao một dự án lớn cho ông nữa hay không.

Dẫu vậy, ở một đội bóng mà áp lực và lịch sử luôn song hành như Real, những câu chuyện cũ hiếm khi thật sự khép lại. Chỉ cần một phát biểu úp mở, Mourinho đủ sức khiến Bernabeu dậy sóng lần nữa.