Man United phải bỏ ra 34 triệu bảng để mua sao mai 16 tuổi 21/04/2026 12:40

(PLO)- Man United sắp có động thái mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng khi chuẩn bị gửi đề nghị chính thức trị giá 34 triệu bảng để chiêu mộ Eduardo Conceicao, viên ngọc trẻ đang nổi lên trong màu áo Palmeiras.

Ở tuổi 16, cầu thủ chạy cánh trái này đã trở thành cái tên gây chú ý đặc biệt tại Nam Mỹ và đang được nhiều ông lớn châu Âu săn đón quyết liệt, trong đó gồm Man United.

Theo các nguồn tin từ Anh, Palmeiras không có ý định để Conceicao ra đi với mức giá thấp. Đội bóng Brazil đã xác định mốc tối thiểu 34 triệu bảng nếu buộc phải ngồi vào bàn đàm phán. Đây là con số rất lớn đối với một cầu thủ mới ở tuổi thiếu niên, nhưng nó phản ánh đúng mức độ kỳ vọng mà Palmeiras đặt vào tài năng trẻ này.

MU đang rất cần một chân sút trẻ tài năng cho tương lai. Ảnh: EPA.

Sự quan tâm dành cho Conceicao không chỉ đến từ Man United. Các đội bóng lớn Barcelona và Manchester City đều đang theo sát từng bước phát triển của cầu thủ sinh năm 2009.

Newcastle United từng thử mở đường bằng đề nghị trị giá 21,5 triệu bảng kèm 12,9 triệu bảng phụ phí, nhưng vẫn bị từ chối. Napoli cũng lâm vào cảnh tương tự khi lời hỏi mua ở mức 30 triệu bảng không đủ làm Palmeiras lung lay.

Conceicao là cái tên đang gây sốt với các ông lớn châu Âu. Ảnh: EPA.

Việc nhiều đội bóng lớn cùng xuất hiện trong cuộc đua cho thấy Conceicao đang được đánh giá rất cao. Anh là một trong những gương mặt nổi bật của U-17 Brazil tại giải U-17 Nam Mỹ, nơi đội bóng xứ samba cán đích ở vị trí thứ ba. Thi đấu với áo số 10, Conceicao ghi 2 bàn và có thêm 2 pha kiến tạo, để lại dấu ấn rõ rệt trong lối chơi tấn công.

Nếu Man United thực sự chốt mức giá mà Palmeiras yêu cầu, đây có thể là một trong những thương vụ gây choáng nhất dành cho một tài năng tuổi teen trong thời gian gần đây. Cuộc chiến giành Conceicao lúc này đã nóng lên từng ngày.