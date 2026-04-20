Arsenal thoát thẻ đỏ, Man City rộng cửa vô địch 20/04/2026 11:23

(PLO)- Trận đại chiến giữa Manchester City và Arsenal tại Etihad vào rạng sáng 20-4 để lại dư chấn lớn hơn một trận cầu thông thường.

Arsenal làm khách Man City là màn so tài trực tiếp của hai ứng viên nặng ký trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, còn kéo theo làn sóng tranh cãi dữ dội quanh một quyết định trọng tài liên quan đến Gabriel Magalhaes.

Tình huống khiến dư luận bùng nổ xảy ra khi trung vệ người Brazil có pha đối đầu căng thẳng với Erling Haaland. Sau màn lời qua tiếng lại, Gabriel có hành động va chạm đầu với tiền đạo bên phía Man City. Ngay lập tức, nhiều ý kiến cho rằng cầu thủ Arsenal xứng đáng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi được xem là có yếu tố bạo lực. Tuy vậy, trọng tài chính trên sân chỉ rút thẻ vàng, còn tổ VAR sau khi kiểm tra cũng không yêu cầu thay đổi quyết định.

Gabriel và Haaland có nhiều pha đối đầu nhau. Ảnh: EPA.

Sự việc càng nóng hơn khi cựu trọng tài nổi tiếng Mike Dean lên tiếng. Ban đầu, ông nhận định việc rút thẻ vàng là có thể chấp nhận được, bởi cả hai cầu thủ đều lao vào nhau và mức độ va chạm chưa quá mạnh. Dù vậy, Dean vẫn thừa nhận ông sẽ không bất ngờ nếu Gabriel bị truất quyền thi đấu. Đáng chú ý hơn, sau khi xem lại băng hình, cựu vua áo đen này đã đổi quan điểm và thẳng thắn nói rằng hậu vệ của Arsenal đã quá may mắn khi còn ở lại sân.

Trước phản ứng dữ dội từ dư luận, ban tổ chức Ngoại hạng Anh cũng nhanh chóng đưa ra giải thích chính thức. Theo thông báo được công bố, tổ VAR đã xem xét kỹ tình huống và xác định hành động của Gabriel chưa đạt tới mức đủ cơ sở để coi là bạo lực nghiêm trọng. Vì thế, quyết định không rút thẻ đỏ của trọng tài được giữ nguyên. Cách lý giải này không làm tranh cãi hạ nhiệt, trái lại còn khiến người hâm mộ tiếp tục chia phe dữ dội.

Man City tràn trề cơ hội qua mặt Arsenal. Ảnh: EPA.

Giữa hoàn cảnh ngột ngạt ấy, Manchester City vẫn hoàn thành điều quan trọng nhất: giành trọn 3 điểm. Đội chủ sân Etihad đánh bại Arsenal 2-1 nhờ các pha lập công của Rayan Cherki và Erling Haaland. Bên phía đội khách, Kai Havertz là người ghi bàn duy nhất, nhưng chừng đó là không đủ cứu Arsenal khỏi một thất bại nặng nề về cả điểm số lẫn tinh thần.

Kết quả này khiến cuộc đua vô địch trở nên nghẹt thở. Arsenal vẫn dẫn đầu, nhưng khoảng cách với Man City chỉ còn 3 điểm. Đáng lo hơn cho thầy trò Mikel Arteta là đối thủ của họ vẫn còn một trận chưa đấu. Nếu vượt qua Burnley ở vòng kế tiếp, đội bóng của Pep Guardiola hoàn toàn có thể chiếm ngôi đầu nhờ hiệu số. Từ chỗ nắm lợi thế lớn, Arsenal giờ đã cảm nhận rõ hơn nóng sau lưng.