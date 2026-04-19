Arsenal đánh sập giấc mơ lật đổ của Man City 19/04/2026 14:13

(PLO)- HLV Mikel Arteta đã gửi đi thông điệp đầy cứng rắn trước chuyến làm khách được xem là bước ngoặt của mùa giải: Arsenal không đến sân Manchester City để giữ điểm, mà đến để giành chiến thắng.

Trong lúc cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn nghẹt thở, phát biểu của chiến lược gia người Tây Ban Nha lập tức thổi bùng sức nóng trước đại chiến của Man City và Arsenal diễn ra vào đêm 19-4.

Arsenal hiện có 70 điểm và đang tạo ra khoảng cách 6 điểm với Man City. Dù đoàn quân của HLV Pep Guardiola vẫn còn một trận chưa đấu, màn đối đầu trực tiếp này vẫn mang ý nghĩa cực lớn với cục diện cuộc đua.

Nếu Man City giành trọn 3 điểm, khoảng cách gần như bị xóa nhòa và áp lực sẽ dồn ngược lại phía Pháo thủ. Ngược lại, một chiến thắng tại Etihad sẽ giúp đội bóng thành London bứt lên mạnh mẽ, mở ra cơ hội cực lớn để chạm tay vào chức vô địch.

HLV Arteta và đồng nghiệp Pep Guardiola tiếp tục có màn đụng độ gay cấn. Ảnh: EPA.

Xét trên lý thuyết, một kết quả hòa cũng không phải thảm họa với Arsenal. Họ vẫn duy trì lợi thế đáng kể, trong khi Man City dù thắng trận đấu bù cũng chỉ có thể rút ngắn cách biệt xuống còn 3 điểm. Thế nhưng HLV Arteta không muốn đội bóng của mình bước vào trận cầu lớn nhất mùa giải với tư tưởng cầu toàn.

Nhà cầm quân 43 tuổi khẳng định Arsenal xứng đáng đứng ở vị trí hiện tại và phải hành xử như một ứng viên vô địch thực thụ. Với ông, đây không phải thời điểm để tính toán quá nhiều, mà chính là lúc đội bóng phải chứng minh bản lĩnh trước tập thể mạnh nhất nước Anh trong nhiều năm qua.

Pháo thủ thành London quyết không rời Etihad trắng tay. Ảnh: EPA.

HLV Arteta cũng dành sự tôn trọng lớn cho đàn anh Pep Guardiola và Man City, nhưng sự tôn trọng ấy không đồng nghĩa với việc Arsenal sẽ chọn cách lùi bước.

Arteta nhắn nhủ các học trò Arsenal đến Etihad để để tung đòn quyết định vào tham vọng bám đuổi của Man City.