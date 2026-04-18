Chelsea run rẩy trước giờ G, thua MU là sập cửa Champions League 18/04/2026 15:10

(PLO)- Chelsea đang tự đẩy mình vào thế chân tường trong cuộc đua giành vé dự Champions League sau chuỗi phong độ đáng thất vọng ở Premier League.

Chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất, Chelsea của HLV Liam Rosenior từ vị thế cạnh tranh trực tiếp đã rơi vào tình cảnh phải bám đuổi trong sự ngờ vực. Cuộc tiếp đón Manchester United tại Stamford Bridge vì thế trở thành trận đấu mang ý nghĩa sống còn, nơi một cú sẩy chân nữa có thể khiến mọi hy vọng của The Blues tan vỡ.

Trên bảng xếp hạng, Chelsea hiện đứng thứ sáu và đang kém chính MU 7 điểm. Khoảng cách với đội xếp thứ năm là Liverpool cũng đã lên tới 4 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn lại 6 vòng đấu. Điều đó đồng nghĩa cơ hội sửa sai của Chelsea ngày càng ít đi.

Nếu thua tiếp Manchester United, đội bóng thành London sẽ rơi vào trạng thái cực kỳ nguy hiểm, vừa thất thế trên đường đua tốp 5, vừa đối mặt làn sóng chỉ trích dữ dội hơn từ khán đài Stamford Bridge.

Thầy trò HLV Liam Rosenior chỉ có 1 con đường phải thắng MU. Ảnh: EPA.

Áp lực lúc này đang dồn nặng lên vai ông thầy trẻ Liam Rosenior. Trận thua Manchester City 0-3 ở vòng trước khiến cho phòng thay đồ tại Chelsea trở nên nặng nề, và những tiếng la ó từ khán giả cho thấy sự kiên nhẫn dành cho đội bóng đang cạn dần.

Các cầu thủ Chelsea hiểu rằng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng dậy thật nhanh. Tiền vệ Andrey Santos đã thừa nhận toàn đội ý thức rõ nỗi thất vọng của người hâm mộ, đồng thời khẳng định Chelsea vẫn tin vào khả năng chen chân vào nhóm dự Champions League nếu xoay chuyển tình thế ngay lúc này.

Ở chiều ngược lại, Liverpool cũng bước vào cuối tuần với tâm trạng nặng nề sau cú ngã đau tại châu Âu. Thất bại nặng nề trước Paris Saint-Germain đã giáng thêm một đòn vào đội bóng của HLV Arne Slot, khiến áp lực tại sân Anfield gia tăng đáng kể. Chưa dừng lại ở đó, chấn thương gân Achilles khiến Hugo Ekitike phải nghỉ hết mùa càng làm Liverpool tổn thất lực lượng ở giai đoạn quan trọng nhất.

Ngôi sao Ryan Gravenberch cùng đồng đội Liverpool không còn đường lùi. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, đội bóng vùng Merseyside vẫn còn mục tiêu rõ ràng để bám víu. Chuyến làm khách trước Everton ở trận derby Merseyside đầu tiên trên sân Hill Dickinson mới được xem là cơ hội để Liverpool giải tỏa sức ép và cứu vãn tham vọng tốp 5.

Ngôi sao Ryan Gravenberch đã nhấn mạnh toàn đội buộc phải vực dậy tinh thần thật nhanh, bởi giấc mơ trở lại Champions League mùa tới vẫn chưa khép lại. Khi cả Chelsea lẫn Liverpool đều đang chao đảo, cuộc chiến giành vé châu Âu đang bước vào giai đoạn khốc liệt và không còn chỗ cho sai lầm.