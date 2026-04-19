Arsenal sẩy chân trước Man City chẳng khác gì tự tay dâng cúp 19/04/2026 08:08

(PLO)- Cuộc đua vô địch Premier League đêm 19-4 có thể gặp bước ngoặt cực lớn khi Arsenal hành quân đến sân Etihad để chạm trán Manchester City trong trận cầu được xem như quyết định cho cả mùa giải.

Đội bóng của HLV Mikel Arteta hiện vẫn đứng đầu bảng và đang hơn chính Man City 6 điểm, nhưng khoảng cách ấy chưa đủ để mang lại sự yên tâm. Chỉ một thất bại tại Etihad, mọi lợi thế gây dựng suốt thời gian qua của Arsenal có thể bị thổi bay trong chớp mắt.

Áp lực dành cho Arsenal càng lớn hơn khi phong độ của họ thời gian gần đây đang xuất hiện quá nhiều dấu hiệu bất ổn. Từ chỗ được xem là tập thể lì lợm và ổn định nhất cuộc đua, Pháo thủ bỗng chững lại đúng vào thời điểm nhạy cảm nhất.

Các học trò HLV Arteta để thua Man City trong trận chung kết League Cup, rồi tiếp tục gây thất vọng khi gục ngã trước Southampton ở tứ kết FA Cup, dù đối thủ chỉ là đội bóng hạng dưới. Tại Premier League, thất bại nặng nề trước Bournemouth càng khiến những nghi ngờ bủa vây đội bóng phía Bắc thành London.

Chủ sân Etihad có nhiều ưu thế giành chiến thắng ở cuộc đụng độ lớn. Ảnh: EPA.

Ngay cả chiếc vé vào bán kết Champions League cũng không thực sự mang đến sự thanh thản. Arsenal phải trải qua một trận đấu đầy căng thẳng với Sporting Lisbon và chỉ có thể đi tiếp nhờ trận hòa không bàn thắng cùng chiến thắng sát nút 1-0 sau hai lượt.

Nhìn rộng hơn, thầy trò Arteta chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, một thống kê quá đáng lo trước khi bước vào chuyến làm khách được xem là khắc nghiệt nhất mùa giải.

Trong khi Arsenal sa sút, Manchester City lại xuất hiện với hình ảnh của một cỗ máy đang tăng tốc đúng lúc. Đội bóng của HLV Pep Guardiola vừa liên tiếp đánh bại Arsenal, Liverpool và Chelsea trong ba trận gần đây, qua đó gửi lời cảnh báo rõ ràng đến mọi đối thủ cạnh tranh. Etihad lúc này giống như một lò lửa thật sự, nơi Man City sẵn sàng biến cuộc đua vô địch thành cuộc rượt đuổi nghẹt thở chỉ sau một đêm.

Đội trưởng Declan Rice cùng đồng đội quyết thắng ở sân của Man City. Ảnh: EPA.

Thủ quân Declan Rice hiểu rõ điều đó. Tiền vệ người Anh thừa nhận Arsenal phải chơi tốt hơn rất nhiều so với những gì đã thể hiện trước Bournemouth và Sporting. Với anh, đây chính là trận đấu mang tính quyết định, là bài trắc nghiệm lớn nhất cho tham vọng vô địch của Arsenal.

Rice không né tránh áp lực, mà xem đây là khoảnh khắc mà mọi cầu thủ mơ tới từ khi còn nhỏ, khi những trận cầu định đoạt ngai vàng nước Anh hiện ra ngay trước mắt.

Arsenal vẫn còn quyền tự quyết, nhưng quyền lực ấy sẽ trở nên mong manh nếu họ tiếp tục đá như những tuần vừa qua. Etihad đang chờ, và ở đó, mọi sự do dự đều có thể trả giá bằng cả mùa giải.