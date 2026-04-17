HLV Shin Tae-yong bất ngờ trở lại Indonesia 17/04/2026 13:08

(PLO)- Dù đã bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng đội tuyển Indonesia từ tháng 1-2025, HLV Shin Tae-yong vẫn liên tục xuất hiện tại xứ Vạn đảo, làm dấy lên hàng loạt đồn đoán về tương lai của ông.

Việc chiến lược gia người Hàn Quốc, HLV Shin Tae-yong nhiều lần trở lại Jakarta khiến người hâm mộ Indonesia không khỏi tò mò, nhất là trong lúc xung quanh ông vẫn còn nhiều tranh luận sau cuộc chia tay với Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI).

Sự hiện diện thường xuyên của Shin Tae-yong tại Indonesia rõ ràng không phải chuyện ngẫu nhiên. Bên cạnh việc điều hành Học viện bóng đá Shin Tae-yong do chính ông sáng lập ở Jakarta và xử lý một số công việc kinh doanh, cựu thuyền trưởng tuyển Indonesia còn có thể đang mở ra khả năng dẫn dắt một CLB tại giải BRI Super League. Đáng chú ý, chính ông cũng không phủ nhận cánh cửa trở lại với bóng đá cấp CLB.

Trong cuộc trò chuyện trên kênh YouTube Mansion Sports FC, thông qua phiên dịch viên thân thiết Jeong Seok-seo, HLV Shin Tae-yong thừa nhận ông luôn sẵn sàng trước mọi lời mời làm việc. Theo chia sẻ từ người phiên dịch, đã có hai đề nghị được gửi đến, dù không đến từ Indonesia. Điều đó cho thấy cái tên Shin Tae-yong vẫn còn sức hút lớn trên thị trường huấn luyện châu Á, ngay cả sau khi ông khép lại hành trình với đội tuyển Indonesia.

Ông Shin có nhiều học trò cũ ở tuyển Indonesia. Ảnh: CCT.

Điều đáng chú ý là Shin Tae-yong không hề có tâm thế nghỉ ngơi hoàn toàn. Theo Jeong Seok-seo, nhà cầm quân 55 tuổi vẫn miệt mài chuẩn bị, luôn giữ mình trong trạng thái sẵn sàng để có thể bắt tay vào công việc ngay khi nhận được lời mời phù hợp. Cách làm đó phần nào cho thấy ông chưa hề xem quãng thời gian hiện tại là một đoạn nghỉ dài, mà giống như giai đoạn chờ thời cơ thích hợp để trở lại băng ghế chỉ đạo.

Giữa lịch trình khá dày ở Jakarta, HLV Shin Tae-yong còn xuất hiện trên khán đài sân vận động Quốc tế Jakarta để theo dõi trận đấu giữa Persija Jakarta và Dewa United.

Sự có mặt của ông Shin lập tức thu hút sự chú ý, nhất là khi tại đó có nhiều học trò cũ ở đội tuyển Indonesia như Rizky Ridho, Jordi Amat, Witan Sulaeman, Ricky Kambuaya và Egy Maulana Vikri. Cuộc gặp gỡ này khiến nhiều người nghĩ đến khả năng ông đang được liên hệ với Persija Jakarta hoặc một đội bóng lớn khác tại Indonesia.

Chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn còn ấp ủ dẫn dắt một đội bóng ở Indonesia. Ảnh: CCT.

Tuy nhiên, theo giải thích từ phía Shin Tae-yong, chuyến đi đến sân chỉ đơn giản là một lời mời xem trận đấu, không liên quan đến bất kỳ kế hoạch đàm phán nào cho ghế huấn luyện viên mùa tới. Jeong Seok-seo cho biết ông Shin đến sân với tâm thế rất thoải mái, chủ yếu để quan sát và gặp lại những cầu thủ từng gắn bó với mình.

Ngoài chuyện tương lai, Shin Tae-yong cũng có dịp đưa ra nhận xét về John Herdman, HLV người Anh đang dẫn dắt đội tuyển Indonesia. Dù chưa từng gặp trực tiếp, ông đánh giá Herdman là người điềm tĩnh, có vẻ tốt tính và sở hữu triết lý bóng đá ổn. Đó là một lời nhận xét nhẹ nhàng, cho thấy Shin Tae-yong vẫn dõi theo bóng đá Indonesia với sự quan tâm đặc biệt, ngay cả khi ông không còn đứng ở tuyến đầu.