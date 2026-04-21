Premier League chính thức tiễn một đội xuống hạng, Tottenham run bần bật 21/04/2026 13:23

(PLO)- Wolves đã chính thức nói lời chia tay Premier League sau khi West Ham cầm hòa Crystal Palace 0-0 vào rạng sáng 21-4, kết quả khiến mọi hy vọng trụ hạng còn sót lại của đội bóng vùng Midlands hoàn toàn sụp đổ.

Khi mùa giải Premier League chỉ còn lại 5 vòng, Wolves đã kém vị trí an toàn tới 16 điểm, đồng nghĩa họ chắc chắn rớt hạng về mặt toán học. Đây là cái kết buồn nhưng không quá bất ngờ với đội chủ sân Molineux, bởi họ đã chìm trong khủng hoảng gần như suốt cả mùa.

Sau 33 trận, Wolves chỉ thắng vỏn vẹn 3 lần, thành tích quá tệ hại để có thể tồn tại ở giải đấu khắc nghiệt nhất nước Anh. Dù từng tạo ra vài điểm sáng hiếm hoi với các chiến thắng đáng chú ý trước Aston Villa và Liverpool, những khoảnh khắc ấy vẫn không đủ cứu đội bóng khỏi cú rơi kéo dài nhiều tháng.

Wolves sớm xuống hạng khi giải còn 5 vòng đấu nữa. Ảnh: EPA.

Mùa giải của Wolves cũng bị phủ bóng bởi những biến động trên băng ghế huấn luyện. Vitor Pereira là người khởi đầu chiến dịch nhưng bị sa thải từ đầu tháng 11 sau chuỗi trận bết bát. Rob Edwards được đưa về với hy vọng xoay chuyển tình hình, nhưng ông tiếp quản đội bóng trong bối cảnh quá ngổn ngang và cuối cùng cũng không thể làm nên điều kỳ diệu. Sau 8 năm liên tiếp góp mặt tại Premier League, Wolves giờ phải chuẩn bị cho cuộc sống ở Championship.

Ở nhóm cuối bảng, Burnley nhiều khả năng là cái tên tiếp theo nối gót Wolves. Đội bóng này sẽ chính thức xuống hạng nếu thua Manchester City ở trận đấu giữa tuần.

Tottenham chưa chắc số phận của mình có trụ lại ở mùa giải này. Ảnh: EPA.

Tottenham cũng vẫn chưa thể yên tâm sau trận hòa 2-2 đầy cay đắng trước Brighton, nơi họ đánh rơi chiến thắng vì bàn thua muộn. Đội bóng Bắc London đã không biết thắng ở Premier League từ tháng 12, còn Roberto De Zerbi cũng chưa thể tạo khác biệt kể từ khi tiếp quản khiến các học trò run bần bật cho số phận của mình.

Trong khi đó, Nottingham Forest và Leeds đã tự cứu mình phần nào bằng những chiến thắng quan trọng cuối tuần qua để nới khoảng cách với nhóm cầm đèn đỏ. Ở chiều ngược lại, Championship đã xác định được một đại diện lên hạng đáng chú ý, khi Coventry của Frank Lampard chính thức trở lại Premier League sau 25 năm chờ đợi.