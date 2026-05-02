Lịch thi đấu Premier League cuối tuần: Arsenal gây sức ép lên Man City, thôi rồi Tottenham… 02/05/2026 12:20

(PLO)- Arsenal đứng trước cơ hội tạo áp lực lớn lên Manchester City trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh cuối tuần này, trong khi Tottenham đang gặp cơn bão chấn thương.

Nếu đánh bại Fulham vào đêm 2-5, Arsenal sẽ tạm thời nới rộng khoảng cách với Man City lên 6 điểm, trước khi đội bóng của Pep Guardiola làm khách trên sân Everton hai ngày sau đó.

Ở nhóm cuối bảng, cuộc chiến sinh tồn cũng căng không kém. West Ham gặp Brentford, còn Tottenham phải hành quân đến sân Aston Villa trong tình thế cực kỳ khó khăn. Trong khi đó, Chelsea vẫn đang cố níu hy vọng dự Champions League dù mùa giải của họ liên tục rơi vào bất ổn.

Theo đó, vấn đề lớn nhất của Arsenal lúc này là khả năng ghi bàn. Trước trận thắng Newcastle cuối tuần trước, Arsenal và Man City bằng điểm, ngang hiệu số bàn thắng bại, khiến từng bàn thắng đều có thể trở thành yếu tố quyết định. Arsenal hiểu rằng thắng cả bốn trận còn lại vẫn chưa chắc đủ, nhất là khi Man City còn một trận chưa đá và đang sở hữu sức tấn công vượt trội.

Điều khiến người hâm mộ “Pháo thủ” lo lắng là đội bóng của HLV Arteta chưa ghi quá một bàn trong bất kỳ trận nào kể từ giữa tháng 3. Trong một cuộc đua có thể được định đoạt bằng hiệu số, sự khô hạn bàn thắng này là vấn đề không nhỏ.

Chuyên gia bóng đá Gary Neville cho rằng Arsenal sẽ phải rất vất vả nếu muốn chạm tay vào chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên kể từ năm 2004. Theo cựu hậu vệ tuyển Anh, Arsenal khó có thể bất ngờ bùng nổ ở giai đoạn cuối mùa. Với ông, đây là hành trình đầy căng thẳng, nơi đội bóng London phải được “đẩy qua vạch đích” bằng tất cả sức lực còn lại.

Ở chiều ngược lại, Tottenham lại đang chìm trong cơn khủng hoảng chấn thương đúng lúc họ bắt đầu có dấu hiệu hồi sinh dưới thời HLV Roberto De Zerbi. Chiến thắng Wolves 1-0 mang lại chút hy vọng, nhưng cái giá phải trả quá đắt khi Xavi Simons dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Dominic Solanke cũng có nguy cơ nghỉ hết mùa vì vấn đề gân kheo.

Danh sách bệnh binh của Spurs mùa này ngày càng dài, với Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, James Maddison, Wilson Odobert và gần đây là đội trưởng Cristian Romero. Ông De Zerbi thừa nhận HLV có vai trò quan trọng, nhưng chính cầu thủ mới là yếu tố quyết định trận đấu. Dù vậy, ông vẫn cố giữ tinh thần lạc quan.

Tottenham hiện vẫn nằm trong nhóm xuống hạng, kém West Ham hai điểm. Chuyến làm khách trước Aston Villa vì thế chẳng khác nào một trận chiến sống còn. Một thất bại nữa có thể khiến Spurs lún sâu hơn trong cuộc đua trụ hạng vốn đã quá khốc liệt.

Chelsea cũng là đội bóng đáng chú ý ở vòng này. Sau chuỗi 5 trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh khiến Liam Rosenior bị sa thải, đội bóng London đã có chút tín hiệu tích cực dưới sự dẫn dắt tạm quyền của Calum McFarlane. Trận thắng Leeds 1-0 đã giúp Chelsea giành vé vào chung kết FA Cup gặp Man City, qua đó phần nào xoa dịu áp lực.

Dù chỉ đang đứng thứ tám, Chelsea vẫn chưa hết cơ hội dự Champions League. Kịch bản này phụ thuộc nhiều vào Aston Villa. Nếu Villa kết thúc mùa giải ở vị trí thứ năm và vô địch Europa League, suất Champions League từ vị trí đó có thể được chuyển cho đội xếp thứ sáu tại Premier League. Nhưng nếu Villa vào tốp 4 và vẫn vô địch Europa League, bóng đá Anh sẽ không có thêm suất bổ sung.

Hiện tại, Brighton đang nắm lợi thế lớn nhất khi đứng thứ sáu với 50 điểm. Tuy nhiên, Bournemouth, Chelsea, Brentford và Fulham chỉ kém một hoặc hai điểm, trong khi Everton và Sunderland vẫn chưa bị bỏ lại quá xa.

Vì thế, vòng đấu cuối tuần này hứa hẹn cực kỳ căng thẳng ở cả hai đầu bảng xếp hạng. Arsenal cần thắng để gây sức ép lên Man City, Tottenham phải chiến đấu để sống sót, còn Chelsea vẫn còn lý do để mơ về một cái kết bớt u ám.