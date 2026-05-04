Ô tô, xe máy cũ sản xuất năm nào thì nên dùng xăng E5 và loại nào nên dùng xăng E10? 04/05/2026 20:04

(PLO)- Theo chuyên gia, xăng E5 an toàn hơn với ô tô hoặc xe máy đời cũ. E10 phù hợp với xe hiện đại (từ khoảng năm 2015 trở đi).

Khi các cây xăng bắt đầu bán cả hai loại xăng sinh học là xăng E5 và E10, nhiều chủ ô tô, xe máy đặt câu hỏi nên đổ loại nào tốt hơn cho xe.

Theo phân tích của PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội ô tô và thiết bị động lực TP.HCM cho biết cả E5 (chứa 5% ethanol) và E10 (chứa 10% ethanol) đều là xăng sinh học, thân thiện với môi trường hơn xăng khoáng thông thường.

Ô tô, xe máy cũ nên chọn xăng E5 hay E10 cho phù hợp. Ảnh: TÚ UYÊN

Về môi trường, E10 vượt trội hơn vì tỷ lệ ethanol cao gấp đôi, giúp giảm khí thải độc hại nhiều hơn (khoảng 20-30% so với xăng thông thường, trong khi E5 chỉ giảm khoảng 10-15%).

Tiêu hao nhiên liệu, E10 thường làm xe tốn xăng hơn (khoảng 1-3%) so với E5. -Giá cả: Cả hai đều rẻ hơn xăng RON 95 thuần túy, trong đó E5 thường rẻ hơn E10 một chút.

“Xét về tính tương thích với xe, E5 an toàn hơn với xe cũ hoặc xe máy đời cũ. E10 phù hợp với xe hiện đại (từ khoảng năm 2015 trở đi). Nên đổ E10 nếu xe đời mới hoặc trung bình, vì đây là xu hướng bắt buộc sắp tới, tốt cho môi trường và giá cũng hợp lý. Chỉ ưu tiên E5 nếu xe rất cũ (trước 2015) hoặc hay để xe lâu ngày không chạy”- PGS.TS Dũng phân tích.

Theo vị PGS.TS Dũng, những lưu ý quan trọng khi dùng E5 hoặc E10 là hút ẩm. Ethanol hút nước từ không khí, nên nếu xe để lâu (trên 3-4 tuần), xăng dễ tách lớp, gây han gỉ bình xăng và có thể làm hỏng bơm xăng. Lúc này nên xả sạch bình hoặc dùng chất ổn định xăng.

“Lần đầu chuyển sang E10, xe có thể bị giật hoặc nóng máy vì ethanol tẩy rửa cặn bẩn cũ trong hệ thống. Sau 1-2 bình xăng sẽ ổn định”- TS Dũng lưu ý.

Theo đó, TS dũng khuyến khích các chủ xe bảo dưỡng nên thay lọc xăng thường xuyên hơn (khoảng 5.000-8.000 km/lần) và kiểm tra gioăng cao su, ống dẫn nhiên liệu định kỳ, nhất là với xe cũ. Đồng thời kiểm tra xe bằng cách hãy xem sách hướng dẫn sử dụng xe để chắc chắn (hầu hết xe hiện đại đều ghi tương thích E10).

Tóm lại, E10 là lựa chọn tương lai, vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường. Còn E5 vẫn là lựa chọn an toàn cho xe cũ hoặc khi cần.