Nhiều người nghĩ phanh nhiều là lái chắc tay, nhưng sự thật hoàn toàn khác 19/04/2026 08:14

(PLO)- Một hành trình êm ái không đến từ việc bạn phản xạ nhanh với bàn đạp phanh, mà từ khả năng làm chủ nhịp ga và quán tính, để mỗi lần giảm tốc đều chủ động, chính xác và đầy kiểm soát.

Không ít người mới lái thường cho rằng việc đạp phanh liên tục là dấu hiệu của sự cẩn thận và "chắc tay". Thấy xe phía trước giảm tốc là rà phanh, vào cua cũng rà phanh, xuống dốc lại giữ chân trên phanh gần như suốt quãng đường. Cảm giác chủ động ấy khiến nhiều người tin rằng mình đang lái an toàn hơn.

Nhưng trên thực tế, phanh quá nhiều không đồng nghĩa với kỹ năng tốt, thậm chí còn cho thấy người lái chưa kiểm soát được tốc độ, khoảng cách và tình huống giao thông phía trước. Nhiều tài liệu về kỹ thuật lái xe an toàn đều nhấn mạnh: người lái có kinh nghiệm là người biết giảm số lần phải dùng phanh nhờ quan sát xa, giữ khoảng cách hợp lý và chủ động nhả ga sớm.

Phanh nhiều thường là dấu hiệu chưa đọc tốt tình huống

Một tài xế lái chắc tay không chờ đến sát xe trước mới đạp phanh.

Họ thường quan sát xa hơn 10-15 giây phía trước, đọc trước đèn phanh dây chuyền, điểm ùn ứ hoặc xe có dấu hiệu chuyển làn để nhả ga sớm và giảm tốc tự nhiên. Nhờ vậy, xe di chuyển mượt, ít giật và hạn chế các cú phanh gấp không cần thiết.

Ngược lại, người phải phanh liên tục thường đang chạy theo kiểu "đến đâu xử lý đến đó", nghĩa là thiếu khả năng dự đoán. Điều này không chỉ khiến hành trình kém êm ái mà còn làm người ngồi trên xe dễ mệt và say xe hơn.

Người lái giỏi luôn giữ tốc độ hợp lý để mỗi cú phanh đều có chủ đích, không bị động.

Rà phanh liên tục còn làm hại hệ thống phanh

Một sai lầm phổ biến là giữ hờ chân trên phanh hoặc rà phanh dài khi xuống dốc.

Thói quen này tạo ma sát liên tục, khiến má phanh nóng nhanh, dầu phanh dễ quá nhiệt và hiệu quả phanh giảm rõ rệt. Trong các cung đường đèo dốc, đây là nguyên nhân có thể dẫn đến hiện tượng mất phanh do sôi dầu hoặc cháy má phanh, cực kỳ nguy hiểm.

Với người có kinh nghiệm, thay vì đạp phanh liên tục, họ thường về số thấp để tận dụng phanh động cơ, giúp xe ghìm tốc độ ổn định và giảm tải cho hệ thống phanh.

Lái mượt là biết dùng quán tính thay vì lạm dụng phanh

Một chiếc xe vận hành êm không phải vì người lái phanh giỏi, mà vì họ kiểm soát tốt nhịp ga và quán tính.

Khi thấy đèn đỏ từ xa, xe trước bắt đầu đông hoặc sắp vào cua, tài xế có kỹ năng sẽ nhả ga từ sớm để xe tự giảm tốc. Chỉ khi thực sự cần mới đạp phanh với lực vừa đủ.

Cách lái này giúp xe ít hao nhiên liệu hơn, giảm mòn má phanh và tăng sự thoải mái cho hành khách. Đây cũng là phong cách lái thường thấy ở những tài xế lâu năm.

Phanh đúng lúc mới là kỹ năng thật sự

Điều quan trọng không phải bạn dùng phanh bao nhiêu lần, mà là dùng đúng thời điểm và đúng lực.

Phanh quá sớm khiến xe mất đà, tiêu hao nhiên liệu. Phanh quá muộn lại dễ tạo tình huống nguy hiểm. Người lái giỏi luôn giữ tốc độ phù hợp để mỗi cú phanh đều có chủ đích, không bị động.

Nói cách khác, lái chắc tay không nằm ở việc "đạp phanh nhiều", mà ở khả năng khiến xe luôn trong trạng thái dễ kiểm soát mà không cần lạm dụng bàn đạp phanh.

Lái xe giỏi là ít phải phanh, không phải phanh nhiều

Nhiều người nhầm giữa cảm giác "đang kiểm soát xe" với việc liên tục đặt chân trên phanh. Sự thật, người lái có kỹ năng cao thường khiến chiếc xe chạy rất mượt, ít giật và hiếm khi phải phanh gấp.

Bí quyết nằm ở quan sát xa, giữ khoảng cách, nhả ga sớm và tận dụng phanh động cơ khi cần. Khi làm được điều đó, bạn sẽ nhận ra lái xe an toàn không phải là phanh nhiều, mà là ít phải dùng phanh nhưng mỗi lần dùng đều hiệu quả.