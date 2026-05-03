Kỹ năng thoát hiểm khi ô tô bất ngờ bốc cháy 03/05/2026 15:10

(PLO)-Một số trường hợp khẩn cấp như xe bị bốc cháy, bị khóa, rơi xuống nước hoặc vực sâu có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, do đó người dùng xe ô tô cần tự trang bị những kỹ năng thoát hiểm trên xe.

Các dòng xe ô tô hiện nay đều được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn để bảo vệ tối đa cho người dùng. Tuy nhiên, việc trang bị các kỹ năng thoát hiểm trên ô tô là điều cần thiết để nâng cao khả năng sinh tồn cho người dùng trước các tai nạn nghiêm trọng, bất ngờ.

Tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn, tuy nhiên một vài rủi ro có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của người ngồi trên xe. Với người dùng xe ô tô, rủi ro vẫn có thể xảy ra nếu người lái lơ là, thiếu sự tập trung hoặc mắc sai lầm khi phán đoán tình huống.

Hiện Công an TP Đà Nẵng tạm giữ tài xế và chủ phương tiện để điều tra vụ việc ô tô bốc cháy khiến hai người tử vong. Ảnh: THANH NHẬT

Trong đó, một số trường hợp khẩn cấp như xe bị bốc cháy, bị khóa, rơi xuống nước hoặc vực sâu có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của những người trên xe.

Do đó, việc trang bị những kỹ năng thoát hiểm trên ô tô trong các tình huống khẩn cấp là điều cần thiết giúp người dùng phản ứng kịp thời, chính xác khi xe gặp tai nạn.

Kỹ năng thoát hiểm khi ô tô bị cháy

Bị mắc kẹt trên ô tô đang bốc cháy là tình huống rất nguy hiểm, đòi hỏi người gặp nạn phải nhanh chóng thoát ra ngoài trước khi xe phát nổ. Khi gặp tình huống này, người trong xe rất dễ bị hoảng loạn, gây khó khăn cho việc ứng cứu. Tuy nhiên, người lái và người ngồi phía sau bị mắc kẹt trong xe có thể nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm bằng cách thực hiện các bước hướng dẫn sau:

Nắm rõ cơ chế mở cửa thủ công

Nhiều dòng xe hiện đại (đặc biệt là xe điện hoặc xe sang) sử dụng tay nắm cửa điện tử. Khi mất điện, nút bấm mở cửa sẽ không hoạt động. Do đó, khi lên xe người ngồi trên xe có thể tìm lẫy cơ học. Luôn xác định vị trí lẫy mở cửa dự phòng. Nó thường nằm ẩn dưới tay nắm cửa, trong hộc chứa đồ cánh cửa, hoặc dưới sàn xe cạnh ghế lái.

Hoặc thử thao tác mở bằng lẫy cơ này ít nhất một lần để đảm bảo bạn không bị lúng túng khi có khói hoặc lửa.

Tắt động cơ ngay lập tức

Khi ô tô bị cháy, động cơ bị quá nhiệt khiến các thiết bị điện, điện tử dễ bị chập, cháy làm tăng nguy cơ phát nổ. Do đó, việc đầu tiên người điều khiển cần làm khi phát hiện đám cháy trên xe là tắt động cơ để tắt các thiết bị điện, điện tử khác, giảm thiểu nguy hiểm khi ô tô gặp nạn.

Tìm cách dập lửa đối với các đám cháy nhỏ

Nếu đám cháy chỉ mới xuất hiện, có quy mô nhỏ thì người lái và hành khách trên xe nên nhanh chóng dập lửa để tránh tình trạng ngọn lửa lan rộng sang các bộ phận khác gây thiệt hại nghiêm trọng hơn. Để dập lửa, người bị kẹt có thể sử dụng bình chữa cháy mini được trang bị trên xe hoặc các vật dụng có sẵn như áo khoác, gối, chăn,...

Thu hút sự chú ý của người xung quanh

Trong trường hợp không thể xử lý được đám cháy, người bị mắc kẹt trên xe nên tìm cách thu hút sự chú ý của người bên ngoài bằng cách bấm còi trên vô lăng, nhấn đèn khẩn cấp (đèn Hazard), vẫy tay, dùng tay đập mạnh vào cửa kính,... Đây là kỹ năng thoát hiểm trên ô tô được hầu hết mọi người áp dụng trong khi phát hiện cháy trên xe.

Đập cửa kính để thoát ra ngoài

Trong trường hợp đám cháy lan nhanh và rộng hoặc kèm theo khói, việc mắc kẹt trong xe lâu có thể khiến người gặp nạn nguy hiểm đến tính mạng. Nếu cửa xe bị kẹt, người trên xe nên tìm cách đập vỡ cửa kính để thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt, bảo toàn tính mạng thay vì tìm cách dập lửa để “cứu” tài sản. Để phá vỡ cửa kính, mọi người hãy tận dụng các vật dụng có sẵn như búa, giày dép, laptop,... hoặc dùng chân đạp mạnh lên cửa.

Tránh xa phương tiện đang cháy sau khi đã thoát ra ngoài

Sau khi thoát ra ngoài, người gặp nạn đừng nên tìm cách quay lại xe để lấy lại tài sản vì xe đang bốc cháy có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Để đảm bảo an toàn, mọi người nên cố gắng cách xa phương tiện gặp nạn và gọi điện cho đội cứu hộ để được hỗ trợ xử lý, khắc phục sự cố nhanh chóng, giảm thiểu tổn thất.

Kỹ năng thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp khác

Trong một số tình huống khẩn cấp khác, người dùng ô tô trước khi lên xe cần nắm kỹ năng thoát hiểm trên như thử mở cửa xe ở vị trí của ghế lái.

Mỗi người dân, trước khi lên xe cần tìm hiểu một số kỹ năng thoát hiểm trên ô tô. Ảnh: ĐẮC LAM

Khi nhận thấy cửa xe bị khóa, người bị mắc kẹt bên trong cần kiểm tra lại toàn bộ mọi cánh cửa xem có phải tất cả đều đã bị khóa không. Trên nhiều mẫu xe hiện đại, người dùng vẫn có thể mở cửa từ bên trong từ vị trí của ghế lái mà không cần chìa khóa. Ngoài ra, trong một số trường hợp, cửa xe bị khóa nhưng vẫn có thể nhấn mở được cửa kính. Chỉ cần một cánh cửa còn mở được, mọi người sẽ có thêm cơ hội thoát ra ngoài.

Liên tục bấm còi xe ở vô lăng

Vô lăng sử dụng nguồn điện trực tiếp từ ắc quy (Accu) nên dù xe bị khóa, tắt máy hoàn toàn thì còi trên vô lăng vẫn hoạt động được. Do đó, khi bị mắc kẹt bên trong xe bị khóa, người trong xe có thể nhấn còi ở vô lăng liên tục để thu hút sự chú ý của người xung quanh.

Nhấn đèn khẩn cấp - đèn Hazard

Đèn Hazard là loại đèn khẩn cấp có hình tam giác, được bố trí trong khoang lái. Tương tự còi xe, đèn Hazard cũng sử dụng nguồn điện được thiết kế riêng nên có thể hoạt động ngay cả khi xe đã tắt máy. Vì thế, người bị mắc kẹt bên trong xe ô tô có thể nhấn đèn khẩn cấp kết hợp bấm còi để tăng hiệu quả thu hút sự chú ý, kêu gọi sự trợ giúp từ bên ngoài. Tuy nhiên, nếu người ngồi trên xe không biết loại đèn này ở vị trí nào thì khi lên xe có thể hỏi người lái xe trước khi xe di chuyển.

Ngoài ra, người ngồi trên xe có thể thu hút sự chú ý của người xung quanh bằng cách bấm còi, nhấn đèn hoặc bình tĩnh liên lạc để xin trợ giúp từ bên ngoài. Trong trường hợp nguy hiểm, người bên trong xe có thể phá cửa kính ô tô. Nếu trong xe có sẵn dụng cụ phá cửa kính như búa, hãy tận dụng nó. Nếu không, người dùng có thể tìm kiếm những vật dụng tương tự có trọng lượng và độ cứng cao để đập cửa hoặc sử dụng chân đạp vào cửa sổ kính.

Khi phá cửa sổ kính ô tô, người dùng nên lưu ý che chắn cho cơ thể, cố gắng tránh xa các mảnh kính vỡ để tránh bị thương tích.