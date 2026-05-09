Làm gì khi xe phía sau bật pha và chạy dí sát? 09/05/2026 16:34

(PLO)- Bị xe phía sau bật pha và bám sát khi lái đêm có thể khiến nhiều tài xế mất bình tĩnh, nhưng xử lý đúng cách sẽ giúp bạn giữ an toàn và tránh những tình huống va chạm nguy hiểm trên đường.

Di chuyển ban đêm luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt khi gặp tình huống xe phía sau bật đèn pha và bám sát liên tục. Ánh sáng mạnh chiếu trực tiếp qua gương chiếu hậu không chỉ gây chói mắt mà còn khiến người lái mất tập trung, giảm khả năng quan sát và dễ đưa ra những phản xạ thiếu an toàn. Trong những tình huống như vậy, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh và xử lý đúng cách để đảm bảo an toàn cho cả bản thân và các phương tiện xung quanh.

Bị xe phía sau bật pha và bám sát liên tục khi lái đêm không chỉ gây chói mắt mà còn dễ khiến tài xế mất bình tĩnh, tăng nguy cơ xảy ra va chạm nếu xử lý sai cách. Ảnh: wikiHow

Giữ ổn định tốc độ và làn đường

Khi bị xe phía sau chạy dí sát, nhiều tài xế có xu hướng hoảng loạn, tăng tốc hoặc phanh gấp để phản ứng. Tuy nhiên, đây là những hành động rất nguy hiểm, đặc biệt trên đường tối hoặc khi lưu lượng xe đông. Thay vào đó, hãy duy trì tốc độ ổn định, giữ đúng làn đường và tập trung quan sát phía trước để tránh các tình huống bất ngờ.

Điều chỉnh gương chiếu hậu để giảm chói

Ánh đèn pha từ xe phía sau có thể gây lóa mắt và ảnh hưởng đến tầm nhìn. Trong trường hợp này, người lái nên điều chỉnh gương chiếu hậu trung tâm sang chế độ chống chói nếu xe có hỗ trợ. Đồng thời, có thể thay đổi nhẹ góc gương hai bên để giảm ánh sáng phản chiếu trực tiếp vào mắt nhưng vẫn đảm bảo khả năng quan sát.

Chủ động nhường đường khi an toàn

Nếu nhận thấy xe phía sau có ý định vượt, người lái nên chủ động quan sát và nhường đường khi đủ điều kiện an toàn. Việc cố giữ làn hoặc cản đường chỉ làm tăng nguy cơ va chạm và tạo tâm lý căng thẳng khi lái xe. Một thao tác nhường đường hợp lý không chỉ giúp hành trình an toàn hơn mà còn tránh được các tình huống xung đột không cần thiết trên đường.

Không phản ứng bằng cách bật pha lại

Một số tài xế có thói quen bật đèn pha hoặc phanh cảnh cáo để đáp trả xe phía sau. Tuy nhiên, hành động này dễ làm tình huống trở nên căng thẳng và nguy hiểm hơn, đặc biệt khi cả hai xe đang di chuyển với tốc độ cao. Giữ thái độ bình tĩnh và ưu tiên an toàn luôn là lựa chọn khôn ngoan hơn việc phản ứng cảm tính.

Tăng khoảng cách với xe phía trước

Khi bị bám đuôi quá gần, người lái nên chủ động giữ khoảng cách xa hơn với xe phía trước. Điều này giúp có thêm thời gian xử lý nếu cần phanh hoặc tránh chướng ngại vật bất ngờ, đồng thời giảm nguy cơ xảy ra va chạm liên hoàn.

Dừng nghỉ nếu cảm thấy mất an toàn

Trong trường hợp xe phía sau liên tục gây áp lực hoặc khiến bạn mất tập trung khi lái, hãy tìm vị trí an toàn như trạm dừng nghỉ, cây xăng hoặc khu vực có đèn chiếu sáng để giảm tốc và cho xe đó vượt qua. Đây là cách xử lý an toàn và hiệu quả hơn nhiều so với việc tiếp tục căng thẳng trên đường.

Lái xe ban đêm đòi hỏi sự tập trung và khả năng kiểm soát tâm lý tốt hơn bình thường. Khi gặp tình huống xe phía sau bật pha và chạy dí sát, sự bình tĩnh cùng cách xử lý đúng sẽ giúp người lái tránh được những phản ứng nguy hiểm, đồng thời bảo vệ an toàn cho chính mình và những người cùng tham gia giao thông.