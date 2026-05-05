Đừng vội nghĩ xe bị lỗi: Vì sao người mới dễ lúng túng khi khởi động xe điện? 05/05/2026 12:00

(PLO)- Không tiếng máy, không rung động, xe điện khiến nhiều người lần đầu cầm lái bối rối vì tưởng xe chưa hoạt động.

Sự chuyển dịch sang xe điện đang tăng tốc mạnh mẽ, nhưng không phải ai cũng kịp thích nghi với cách vận hành "im lặng" và khác biệt của loại phương tiện này. Với nhiều tài xế mới, khoảnh khắc khởi động xe điện có thể gây bối rối, thậm chí khiến họ nhầm tưởng xe gặp sự cố, trong khi hệ thống vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường.

Sự "im lặng tuyệt đối" của xe điện khi khởi động có thể khiến không ít tài xế mới hoang mang, tưởng xe đang gặp lỗi. Ảnh: wikiHow

Khác với xe động cơ đốt trong, xe điện không phát ra tiếng nổ máy hay rung động rõ rệt khi khởi động. Sự "im lặng gần như tuyệt đối" khiến người lái thiếu đi tín hiệu quen thuộc để xác nhận xe đã sẵn sàng vận hành. Điều này đặc biệt dễ gây lúng túng với những người lần đầu tiếp xúc, khi vẫn dựa vào thói quen cũ để nhận biết trạng thái xe.

Trên thực tế, xe điện được thiết kế để "giao tiếp" với người lái thông qua các tín hiệu trực quan như đèn báo "Ready", màn hình trung tâm hoặc cụm đồng hồ kỹ thuật số. Chỉ cần đạp phanh và nhấn nút khởi động (hoặc kích hoạt theo cơ chế riêng của từng hãng), xe đã sẵn sàng vận hành. Tuy nhiên, nếu không quan sát kỹ các tín hiệu này, người lái rất dễ nhầm tưởng xe "không phản hồi".

Nhiều tình huống thực tế cho thấy tài xế đã khởi động xe nhưng không nhận ra, dẫn đến thao tác thiếu kiểm soát như nhấn ga đột ngột hoặc chuyển số sai thời điểm. Ngược lại, cũng có người loay hoay khởi động nhiều lần vì nghĩ xe chưa sẵn sàng, trong khi nguyên nhân chỉ là chưa thực hiện đúng quy trình hoặc bỏ sót thao tác cơ bản.

Để tránh những nhầm lẫn không đáng có, người dùng nên dành thời gian tìm hiểu kỹ hướng dẫn sử dụng, làm quen với các ký hiệu và quy trình vận hành của xe điện. Việc thay đổi thói quen quan sát từ "nghe và cảm nhận" sang "nhìn và xác nhận" là bước quan trọng giúp quá trình lái xe an toàn và mượt mà hơn.

Trong kỷ nguyên phương tiện xanh, thích nghi với công nghệ mới không chỉ là lựa chọn mà còn là yêu cầu tất yếu. Và đôi khi, điều cần điều chỉnh không nằm ở chiếc xe mà ở chính cách chúng ta hiểu và sử dụng nó.