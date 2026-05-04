Kẹt chân ga trên đường: Phản xạ đúng có thể cứu bạn trong tích tắc 04/05/2026 07:11

(PLO)- Kẹt chân ga không báo trước, nhưng phản xạ đúng sẽ giúp bạn giữ lại quyền kiểm soát chiếc xe trong tích tắc.

Kẹt chân ga (xe tự tăng tốc ngoài ý muốn) là sự cố không thường xuyên, nhưng khi xảy ra lại tiềm ẩn rủi ro rất lớn, đặc biệt ở tốc độ cao hoặc trong đô thị đông đúc. Nguyên nhân có thể đến từ lỗi cơ khí (kẹt bàn đạp, thảm lót sàn chèn chân ga), trục trặc hệ thống điện tử, hoặc thao tác nhầm của người lái.

Dù xuất phát từ nguyên nhân nào, điều quan trọng nhất là phản xạ xử lý trong vài giây đầu tiên.

Chỉ vài giây xe mất kiểm soát, nhưng phản xạ đúng có thể kéo bạn trở lại ranh giới an toàn.

Dấu hiệu nhận biết xe bị kẹt chân ga

Xe tăng tốc dù bạn đã nhả chân ga

Vòng tua máy tăng cao bất thường

Phanh có cảm giác "đuối", xe không giảm tốc như bình thường

Âm thanh động cơ gằn lớn, kéo dài

Khi nhận thấy các dấu hiệu này, tuyệt đối không hoảng loạn, vì phản xạ sai có thể khiến tình huống trở nên nguy hiểm hơn.

5 bước xử lý chuẩn giúp kiểm soát tình huống

1. Giữ bình tĩnh, không đạp ga thêm

Phản xạ tự nhiên khi hoảng sợ là đạp nhầm hoặc đạp mạnh hơn, khiến xe lao nhanh hơn. Hãy giữ chắc vô lăng và tập trung kiểm soát hướng đi.

2. Đạp phanh dứt khoát và liên tục

Dùng lực mạnh, đều để phanh. Với xe hiện đại có ABS, bạn có thể đạp hết lực mà không lo bó cứng bánh. Tuy nhiên, nếu xe vẫn không giảm tốc như mong muốn, cần chuyển sang bước tiếp theo ngay.

3. Chuyển về số N (số mo)

Đây là thao tác quan trọng nhất:

Với xe số tự động: chuyển cần số về N

Với xe số sàn: đạp côn và về số mo

Khi đó, động cơ sẽ không còn truyền lực tới bánh xe, giúp xe giảm tốc nhanh hơn.

4. Tắt động cơ (khi cần thiết)

Nếu xe vẫn mất kiểm soát, hãy tắt máy:

Với nút bấm Start/Stop: nhấn giữ vài giây

Với chìa khóa: xoay về OFF (không rút chìa hoàn toàn để tránh khóa vô lăng)

Lưu ý: khi tắt máy, hệ thống trợ lực lái và phanh có thể giảm hiệu quả, vì vậy cần chuẩn bị lực tay mạnh hơn.

5. Tìm cách đưa xe vào vị trí an toàn

Quan sát và đánh lái đưa xe vào lề đường

Tránh va chạm với phương tiện khác

Bật đèn cảnh báo (hazard) nếu có thể

Sau khi xe dừng hẳn, kéo phanh tay để cố định xe.

Kẹt chân ga là tình huống hiếm nhưng không thể chủ quan. Chỉ cần nắm vững các bước xử lý và giữ được sự bình tĩnh, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát tình huống trong "tích tắc" và tránh được hậu quả nghiêm trọng.