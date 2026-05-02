Một chiếc ô tô bị bỏ quên hàng thập kỷ được bán lại với giá hơn 1 tỉ đồng 02/05/2026 11:57

(PLO)-Chiếc ô tô này từng là huyền thoại của quá khứ.

Một phát hiện xe cổ trong gara mới đây đã gây phấn khích nhờ lớp bụi mờ, sự bí ẩn và cảm giác về một cỗ máy bị lãng quên đã xuyên không trở về.

Tuy nhiên, sự tái xuất của chiếc Jensen FF MkI hiếm gặp mới đây còn tạo tiếng vang vì một lý do khác, vì là mẫu xe đã đi trước thời đại hàng thập kỷ.

Được cất giấu từ cuối những năm 1990, chiếc Jensen FF MkI quý hiếm này vừa lộ diện sau khoảng 30 năm không hoạt động. Khi chủ sở hữu, ông Pickard, qua đời vào năm 1997, gia đình ông đã quyết định đỗ xe vào gara, đóng cửa và để nguyên trạng. Lựa chọn âm thầm đó đã biến chiếc xe thành một "viên nang thời gian" thực thụ, lưu giữ trọn vẹn lớp sơn nguyên bản và lịch sử hào hùng của nền kỹ thuật Anh quốc những năm 1960.

Ra mắt tại Triển lãm Ô tô London năm 1966, Jensen FF gây kinh ngạc về mặt kỹ thuật so với mẫu xe nổi tiếng. Tên gọi FF viết tắt của Ferguson Formula, đánh dấu một trong những bước đột phá quan trọng nhất thời bấy giờ.

Đây là chiếc ô tô thương mại dẫn động 4 bánh đầu tiên thế giới. Jensen FF đạt được thành tựu này trước khi Audi biến hệ thống Quattro thành cái tên quen thuộc khoảng 15 năm. Hệ thống này phân bổ lực kéo theo tỷ lệ 37/63 (trước/sau), giúp xe vận hành kiểm soát và tự tin hơn.

Jensen FF MkI là một trong những mẫu xe đường phố đầu tiên áp dụng hệ thống chống bó cứng phanh Dunlop Maxaret, một tính năng vốn được coi là khoa học viễn tưởng vào cuối thập niên 1960.

Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ Chrysler V8 6.3L của Mỹ, sản sinh khoảng 330 mã lực, kết hợp với hộp số tự động Torqueflite ba cấp. Thiết kế ngoại thất sang trọng mang phong cách Ý từ studio Touring của Milan, với nắp ca-pô dài hơn và các khe gió kép đặc trưng để phù hợp với hệ thống dẫn động 4 bánh phức tạp bên dưới.

Mặc dù giành giải Xe của năm 1967, sự tinh hoa của Jensen FF đi kèm với mức giá đắt đỏ, cao hơn khoảng 50% so với mẫu Interceptor tiêu chuẩn. Chính vì vậy, chỉ có 320 chiếc được sản xuất từ năm 1966 đến 1971, trong đó dòng MkI (thế hệ đầu tiên) chỉ vỏn vẹn 195 chiếc.

Chiếc xe vừa được tìm thấy mang số khung 119/103, sơn màu xám Mist Grey. Ông Pickard đã mua nó mới vào năm 1969 với giá 5.600 bảng Anh thời đó (tương đương hơn 113.000 bảng Anh ngày nay). Là chủ sở hữu của nhiều mỏ đá, ông sử dụng chiếc FF như một cỗ máy làm việc thực thụ nhờ khả năng vận hành vượt trội trong mọi thời tiết, thay vì chỉ là một món đồ chơi của giới sưu tập.

Điều khiến phát hiện này trở nên hấp dẫn đối với các nhà sử học và giới sưu tập là sự nguyên bản tuyệt đối. Sau 30 năm ngủ yên, chiếc xe vẫn giữ được lớp sơn Mist Grey nguyên bản ẩn dưới lớp bụi và mạng nhện. Nội thất được bảo quản tốt và xác thực. Toàn bộ giấy tờ đi kèm gồm chìa khóa gốc, sổ đăng ký xanh, hóa đơn dịch vụ và cả biên lai mua hàng ban đầu.

Mới đây, chiếc xe đã được đưa tới sự kiện Race Retro 2026. Dù động cơ đã ngừng hoạt động hàng thập kỷ, mức giá đấu thầu vẫn chạm mốc ấn tượng 30.375 bảng Anh (gần 1,2 tỉ đồng).

Người mua không chỉ trả tiền cho kim loại hay da thuộc, mà họ đang trả giá cho một mảnh ghép lịch sử đã âm thầm viết lại quy tắc của ngành công nghiệp ô tô thế giới. Sau ba thập kỷ nằm trong bóng tối, sự trở lại của Jensen FF là minh chứng cho một huyền thoại chưa bao giờ lỗi thời.