Người dùng liệu có thích chiếc ô tô không tốn xăng này chỉ có giá 200 triệu đồng? 28/04/2026 18:09

(PLO)-Chiếc ô tô này chạy hơn 300 km cho 1 lần sạc.

Chiếc ô tô điện mini Kaiyi Shiyue Max 2026 ( Trung Quốc) hay còn gọi là bản nâng cấp hàng năm của dòng Shiyue vừa mới ra mắt trên thị trường quốc tế.

Mẫu xe này được định vị là dòng xe điện mini (Micro EV) nhưng sở hữu cấu trúc 5 cửa, 5 chỗ ngồi, một bước nâng cấp đáng kể về không gian so với các dòng xe mini 2 cửa truyền thống.

Tại một số thị trường như Philippines, dòng xe này còn được biết đến với tên gọi E-Qute 04.

Điểm đặc biệt ngoại thất Kaiyi Shiyue Max 2026 là mặt trước thiết kế khép kín, tay nắm cửa ẩn để tối ưu khí động học. Xe được trang bị màn hình điều khiển trung tâm 10,25 inch, cần số dạng gạt điện tử và ghế ngồi phía trước dạng tích hợp.

Chiếc ô tô này có chiều dài 3.720 mm, chiều rộng 1.700 mm và chiều cao 1.608 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.520 mm, mang lại không gian để chân khá thoải mái cho một chiếc xe đô thị.

Xe sử dụng một mô-tơ điện đặt trước với công suất tối đa khoảng 40 - 54 mã lực và mô-men xoắn 110 Nm, tốc độ tối đa đạt 100 km/h.

Về khả năng vận hành, xe tăng tốc từ 0-50 km/h trong khoảng 4,9 giây, rất linh hoạt trong môi trường thành phố. Đồng thời hỗ trợ sạc nhanh từ 30% đến 80% chỉ trong vòng 30 phút.

Tại thị trường quốc tế, ô tô điện mini Kaiyi Shiyue Max 2026 bán giá 7.600 USD, tương đương 200 triệu đồng.