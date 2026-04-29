Top xe an toàn 7 chỗ và giá rẻ nhất tại Ấn Độ năm 2026 29/04/2026 07:23

(PLO)- Hiện nay người mua ô tô không chỉ quan tâm đến hiệu suất nhiên liệu mà còn chú trọng đến xe an toàn đến mức nào?.

Hiện nay, người mua đang dần ưu tiên xe an toàn 7 chỗ vì sự tiện dụng cho gia đình và mức giá phải chăng.

Tata hiện là một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu tại Ấn Độ với danh mục sản phẩm chủ yếu là SUV. Ảnh: Cartoq.

Dưới đây là danh sách các mẫu xe an toàn tại Ấn Độ đáp ứng tiêu chí giá rẻ và an toàn nhất hiện nay.

Tata Safari

Tata hiện là một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu tại Ấn Độ với danh mục sản phẩm chủ yếu là SUV. Mẫu xe chủ lực Safari rất được ưa chuộng nhờ kiểu dáng và tính năng nổi bật.

Tata Safari có hai tùy chọn động cơ. Động cơ xăng tăng áp 1.5 lít sản sinh công suất 170 PS. Động cơ diesel tăng áp 2.0 lít cho công suất 170 PS và mô-men xoắn 350 Nm.

Giá bán của Tata Safari khởi điểm từ 13,29 lakh Rupee và cao nhất là 26,15 lakh Rupee (tương đương 370 – 728 triệu đồng). Mẫu xe này đạt 30,08/32 điểm về an toàn cho người lớn và 44,54/49 điểm về an toàn cho trẻ em tại Bharat NCAP.

Toyota Innova Hybrid

Toyota góp mặt trong danh sách với mẫu Innova Hycross cả phiên bản xăng và hybrid. Đây là một trong những mẫu MPV phổ biến nhất tại Ấn Độ sau dòng Innova và Innova Crysta.

Giá bán của Innova Hycross bắt đầu từ 18,70 lakh Rupee và lên đến 31,84 lakh Rupee (tương đương hơn 520-880 triệu đồng). Trong thử nghiệm của Bharat NCAP, xe nhận xếp hạng an toàn 5 sao với điểm số cho người lớn là 30,47/32 điểm.

Maruti Suzuki Invicto

Maruti Suzuki Invicto là phiên bản đổi tên của Innova Hycross. Xe có giá phải chăng hơn do lược bỏ một số tính năng. Giá bán của Invicto dao động từ 24,97 lakh Rupee đến 28,61 lakh Rupee (tương đương 695 -796 triệu đồng).

Tương tự Hycross, Invicto cũng đạt xếp hạng 5 sao Bharat NCAP. Xe đạt 30,43/32 điểm về an toàn cho người lớn và 45/49 điểm về an toàn cho trẻ em.

Mahindra Scorpio N

Scorpio N là chiếc SUV khung gầm dạng thang mạnh mẽ, có khả năng vượt địa hình tốt. Xe có cả tùy chọn động cơ xăng và diesel với hệ dẫn động 4x4 trên một số phiên bản.

Giá bán của Mahindra Scorpio N từ 13,49 lakh Rupee đến 24,95 lakh Rupee (tương đương từ 375 – 695 triệu đồng). Mẫu xe này đạt điểm tuyệt đối 5 sao trong bài thử nghiệm va chạm của Global NCAP.

Mahindra XUV 7XO

Mahindra XUV 7XO là phiên bản nâng cấp của XUV700. Dù chưa có điểm thử nghiệm chính thức cho 7XO, nhưng mẫu tiền nhiệm XUV700 từng đạt kết quả rất cao tại Global NCAP.

Giá bán của XUV 7XO từ 13,66 lakh Rupee đến 24,92 lakh Rupee (tương đương 380-694 triệu đồng). Với các tính năng an toàn được cập nhật, XUV 7XO dự kiến sẽ đạt kết quả tốt hơn theo các tiêu chuẩn hiện hành.

Ngoài ra, Mahindra còn có mẫu xe điện 7 chỗ XEV 9S. Mẫu xe này được kỳ vọng sẽ vận hành an toàn vì được xây dựng trên nền tảng Born Electric mới của hãng.