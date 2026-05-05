Vì sao chạy xe nhiều mà kỹ năng vẫn không cải thiện? 05/05/2026 15:44

(PLO)- Bạn có thể lái xe mỗi ngày, nhưng nếu thiếu phương pháp và nhận thức đúng, kỹ năng vẫn "giậm chân tại chỗ", thậm chí còn hình thành thói quen nguy hiểm.

Không ít người tin rằng chỉ cần lái xe đủ lâu, kỹ năng sẽ tự nhiên "lên tay". Nhưng thực tế, có những tài xế chạy hàng chục nghìn km mỗi năm vẫn mắc lỗi cơ bản, phản xạ chậm hoặc xử lý tình huống thiếu an toàn. Vậy nguyên nhân nằm ở đâu?

Giữ sự tập trung tuyệt đối sau tay lái, chủ động quan sát toàn cảnh để không bỏ lỡ bất kỳ tình huống nào trên đường. Ảnh: wikiHow

1. Lái xe theo thói quen, không có ý thức cải thiện

Không ít người điều khiển xe theo bản năng và thói quen, thay vì chủ động cải thiện kỹ năng. Khi một thao tác sai được lặp lại đủ lâu, nó sẽ trở thành phản xạ tự nhiên. Điều này khiến bạn tưởng mình đã "quen tay", nhưng thực chất chỉ đang duy trì cách lái chưa chuẩn.

2. Thiếu kiến thức nền tảng và cập nhật luật giao thông

Sau khi có bằng lái, nhiều tài xế gần như "đóng băng" kiến thức. Trong khi đó, luật giao thông, kỹ năng xử lý tình huống và công nghệ trên xe luôn thay đổi. Việc không cập nhật khiến bạn dễ rơi vào thế bị động khi gặp tình huống mới.

3. Chạy xe trong vùng an toàn, ít trải nghiệm tình huống khó

Nếu bạn chỉ lái xe trên những cung đường quen thuộc, ít xe, ít áp lực, kỹ năng sẽ khó phát triển. Các tình huống như đường đông, trời mưa, đường đèo, hay giao thông phức tạp mới là "bài kiểm tra" giúp nâng cao phản xạ và khả năng xử lý.

4. Thiếu tập trung và ý thức quan sát

Kỹ năng lái xe không chỉ nằm ở thao tác tay chân mà còn ở khả năng quan sát, dự đoán. Việc mất tập trung, chủ quan hoặc quá phụ thuộc vào kinh nghiệm cũ khiến bạn phản ứng chậm, dễ mắc lỗi dù đã lái xe lâu năm.

5. Không học hỏi từ người khác hoặc từ các tình huống thực tế

Nhiều người có tâm lý "tôi lái lâu rồi, không cần học thêm". Điều này khiến họ bỏ lỡ cơ hội học hỏi từ tài xế kinh nghiệm, từ các video tình huống giao thông hoặc các khóa học nâng cao.

6. Thói quen xấu tích lũy theo thời gian

Chạy xe nhiều nhưng sai cách sẽ hình thành những thói quen nguy hiểm như bám đuôi, phanh gấp, đánh lái vội, không giữ khoảng cách an toàn… Đây không chỉ là lý do khiến kỹ năng không cải thiện, mà còn làm tăng nguy cơ tai nạn.