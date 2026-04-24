Vì sao dầu động cơ ô tô cần thay định kỳ mỗi 6 tháng đến 1 năm? 24/04/2026 08:01

Dầu động cơ được ví như "mạch máu" của chiếc xe, đóng vai trò bôi trơn, làm mát và bảo vệ các chi tiết bên trong động cơ khỏi ma sát và mài mòn. Tuy nhiên, theo thời gian và quá trình vận hành, dầu sẽ dần suy giảm chất lượng, không còn đảm bảo hiệu quả như ban đầu. Đây chính là lý do vì sao việc thay dầu định kỳ mỗi 6 tháng đến 1 năm là khuyến nghị quan trọng mà người sử dụng xe không nên bỏ qua.

Dầu cũ không chỉ giảm hiệu quả mà còn âm thầm bào mòn động cơ mỗi ngày nếu bạn chậm thay. Ảnh: wikiHow

Trong quá trình hoạt động, dầu động cơ phải chịu nhiệt độ cao, áp suất lớn và liên tục tiếp xúc với các tạp chất sinh ra từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Lâu dần, dầu bị oxy hóa, biến chất và tích tụ cặn bẩn, làm giảm khả năng bôi trơn và tản nhiệt. Khi đó, các chi tiết kim loại trong động cơ sẽ ma sát nhiều hơn, dẫn đến hao mòn nhanh, thậm chí có thể gây hư hỏng nghiêm trọng nếu không được xử lý kịp thời.

Không chỉ vậy, dầu động cơ cũ còn làm giảm hiệu suất vận hành, khiến xe tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn và phát sinh tiếng ồn lớn hơn. Đối với những xe thường xuyên di chuyển trong điều kiện khắc nghiệt như kẹt xe, đường ngắn, nhiệt độ môi trường cao hoặc tải nặng, tốc độ xuống cấp của dầu càng diễn ra nhanh hơn, đòi hỏi chu kỳ thay dầu cần được rút ngắn.

Việc thay dầu định kỳ không chỉ giúp duy trì hiệu suất động cơ ổn định mà còn kéo dài tuổi thọ của xe, hạn chế chi phí sửa chữa về lâu dài. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để kiểm tra tổng thể các bộ phận liên quan, kịp thời phát hiện và xử lý những dấu hiệu bất thường.

Trong chăm sóc ô tô, thay dầu đúng thời điểm là một trong những việc đơn giản nhưng mang lại hiệu quả lớn. Đừng chờ đến khi xe có dấu hiệu bất thường mới thay dầu, bởi lúc đó, những tổn hại tiềm ẩn có thể đã bắt đầu hình thành. Chủ động bảo dưỡng định kỳ chính là cách tốt nhất để chiếc xe luôn vận hành bền bỉ và an toàn trên mọi hành trình.