Nga kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài sơ tán khỏi Kiev 07/05/2026 06:28

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo rằng Moscow sẽ phát động một cuộc tấn công trả đũa vào Kiev nếu Ukraine phá hoại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5.

Ngày 6-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi các phái đoàn ngoại giao nhanh chóng sơ tán nhân viên khỏi thủ đô Kiev của Ukraine trong trường hợp Moscow phát động một cuộc tấn công trả đũa vào thành phố nếu Ukraine phá hoại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5, theo hãng thông tấn TASS.

"Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi chính quyền nước quý vị/lãnh đạo tổ chức của quý vị hãy đón nhận tuyên bố này với tinh thần trách nhiệm cao nhất và đảm bảo việc sơ tán sớm các nhân viên ngoại giao và các phái đoàn khác, cũng như công dân, khỏi Kiev do nguy cơ không thể tránh khỏi một cuộc tấn công trả đũa của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga nhằm vào Kiev” - bà Zakharova nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Bà Zakharova cáo buộc rằng tại cuộc họp của Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Armenia hôm 4-5, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã đưa ra những “tuyên bố hung hăng và đe dọa” về việc phá hoại các hoạt động kỷ niệm ngày Chiến thắng 9-5.

Bà Zakharova cho biết vào cùng ngày Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra cảnh báo nhằm đáp trả những ý định gây hấn của ông Zelensky.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố ngừng bắn vào ngày 8 và 9-5 để kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo rằng trong trường hợp chính quyền Kiev tìm cách tấn công Moscow vào ngày 9-5 để phá hoại lễ kỷ niệm, quân đội Nga sẽ phát động một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn vào trung tâm Kiev.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky thông báo rằng Kiev sẽ ngừng bắn bắt đầu từ ngày 6-5.

Tuy nhiên, cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm đề xuất ngừng bắn đơn phương do Kiev đề xuất.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cáo buộc Ukraine đã phát động các cuộc tấn công vào Crimea và tỉnh Bryansk của Nga vào ngày 6-5. Bộ Quốc phòng Nga thì cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn hoặc bắn hạ 53 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm 6-5 trên các tỉnh Belgorod, Bryansk, Kursk và Moscow, cũng như trên Crimea.

Còn phía Ukraine cũng cáo buộc Moscow vi phạm đề xuất ngừng bắn của Kiev tổng cộng 1.820 lần. Ông Zelensky cho biết các hành vi vi phạm bao gồm các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng dân sự, các âm mưu tấn công và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, theo tờ Kyiv Indenpendent.