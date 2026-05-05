Nga và Ukraine cùng tuyên bố ngừng bắn Ngày Chiến thắng, nhưng thời gian khác nhau 05/05/2026 05:22

Ngày 4-5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo sẽ áp dụng lệnh ngừng bắn kéo dài hai ngày vào 8 và 9-5 nhằm kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến II, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo rằng Kiev sẽ ngừng bắn bắt đầu từ ngày 6-5.

Đài RT dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá hoại các hoạt động kỷ niệm, bao gồm cả việc tấn công thủ đô Moscow, sẽ bị đáp trả bằng đòn tấn công trả đũa nhằm vào thủ đô Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga đặc biệt đề cập phát biểu của ông Zelensky bên lề hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu tại thủ đô Yerevan (Armenia) hôm 4-5, cho rằng nội dung có chứa đe dọa nhắm vào Moscow trong dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Nhà lãnh đạo Ukraine khi đó nói rằng Nga lo ngại các UAV Ukraine “có thể vo ve trên Quảng trường Đỏ”.

Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tổ chức tại thủ đô Moscow (Nga) vào ngày 9-5-2025. Ảnh: Sputnik / Evgeny Biyatov

Quân đội Nga sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh cho các hoạt động kỷ niệm, bộ này cho biết, đồng thời cảnh báo rằng nếu Ukraine tìm cách phá hoại, “Lực lượng Vũ trang Nga sẽ tiến hành đòn tấn công trả đũa quy mô lớn vào trung tâm Kiev”.

Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng đến nay Moscow vẫn kiềm chế những hành động như vậy vì lý do nhân đạo, đồng thời kêu gọi cư dân thủ đô Kiev và các nhà ngoại giao nước ngoài rời khỏi thành phố “một cách kịp thời”.

Trước đó cùng ngày, khi trả lời báo chí, ông Zelensky gọi lệnh ngừng bắn hai ngày là “không công bằng” và cho rằng “không ai chính thức đề xuất điều gì” với Ukraine, đồng thời nói Moscow chỉ thảo luận về khả năng ngừng bắn với Mỹ.

Tổng thống Ukraine nhắc đến cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng 4, trong đó ông Putin đã thông báo cho ông Trump về kế hoạch ngừng bắn dịp Ngày Chiến thắng.

Ngay sau thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, ông Zelensky đăng trên X rằng Ukraine sẽ đơn phương tuyên bố ngừng bắn bắt đầu từ 0 giờ ngày 6-5, đồng thời cho biết Kiev sẽ “hành động tương xứng” từ thời điểm đó, theo tờ Kyiv Independent.

Ông Zelensky cho biết Ukraine vẫn chưa nhận được “bất kỳ đề nghị chính thức nào” từ Moscow nêu rõ các điều khoản của lệnh ngừng bắn mà phía Nga tuyên bố.

“Chúng tôi tin rằng sinh mạng con người có giá trị hơn nhiều so với bất kỳ lễ kỷ niệm nào” - ông Zelensky viết, ám chỉ các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng sắp tới của Nga.

Ông cho biết lệnh ngừng bắn bắt đầu từ ngày 6-5 vì khoảng thời gian này đủ để kiểm chứng liệu một sự tạm dừng giao tranh thực sự có thể được thiết lập hay không.

“Đã đến lúc các nhà lãnh đạo Nga phải có những hành động thực chất để kết thúc cuộc chiến của họ, đặc biệt khi Bộ Quốc phòng Nga cho rằng họ không thể tổ chức duyệt binh tại Moscow nếu không có thiện chí từ Ukraine” - theo nhà lãnh đạo Ukraine.