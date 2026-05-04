Chiến sự Nga-Ukraine 4-5: Tòa nhà chọc trời ở Moscow bị không kích; Ukraine tấn công loạt tàu Nga ở Biển Đen, Leningrad 04/05/2026 08:39

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Tòa nhà chọc trời ở Moscow bị không kích; Ukraine tấn công loạt tàu Nga ở Biển Đen, Leningrad; Anh muốn tham gia gói cho vay 90 tỉ euro của EU dành cho Ukraine.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Tòa nhà chọc trời ở Moscow bị tấn công

Đầu ngày 4-5, Thị trưởng thủ đô Moscow (Nga) Sergey Sobyanin cho biết một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã nhắm trúng một tòa chung cư chọc trời nằm cách không xa khu trung tâm thương mại của thủ đô Moscow, đài RT đưa tin.

Cụ thể, chiếc UAV đã lao vào tòa chung cư 52 tầng mang tên House on Mosfilmovskaya, một công trình kiến trúc hiện đại nổi bật được xây dựng vào đầu thập niên 2010. Tòa tháp nằm trong một khu phố cao cấp của thành phố, gần các đại sứ quán và khu nhà ở của giới ngoại giao.

Vụ va chạm được ghi nhận xảy ra ở khu vực tầng 36. Theo ông Sobyanin, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Thiệt hại tại tòa chung cư 52 tầng mang tên House on Mosfilmovskaya ở thủ đô Moscow (Nga), sau vụ tấn công UAV bị nghi do Ukraine thực hiện đầu ngày 4-5. Ảnh: Supernova_plus/ Telegram

Các hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy mặt tiền của tòa nhà bị hư hại, nhiều mảnh vỡ vương vãi xuống mặt đường.

Cuộc tấn công diễn ra ngay trước thềm Ngày Chiến thắng 9-5, một trong những ngày quốc lễ trọng đại nhất của Nga, thường được kỷ niệm bằng lễ duyệt binh quy mô lớn trên Quảng trường Đỏ.

Hiện hàng chục xe cảnh sát và xe cứu thương đã được điều động đến phong tỏa hiện trường.

Nhiều nhân chứng chia sẻ với RT rằng họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn. Một số người cho biết nhìn thấy một tia chớp lóe lên trên bầu trời kèm theo khói bốc lên từ tòa nhà.

Theo tờ Kyiv Independent, cuộc tấn công dường như đánh dấu một trong những đòn đánh sâu nhất vào khu dân cư trung tâm của Moscow, khi xảy ra cách Quảng trường Đỏ khoảng 7 km về phía tây và chỉ cách trụ sở Bộ Quốc phòng Nga khoảng 3 km.

Phía Kiev chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nga trước đó đã nhiều lần ghi nhận các vụ tấn công bằng UAV nhằm vào Moscow, dù thủ đô này được bảo vệ dày đặc trước các mối đe dọa trên không. Dẫu vậy, hiếm khi cơ sở hạ tầng dân sự của thành phố bị hư hại, bất chấp các đợt tấn công từ Ukraine gia tăng trong những tháng gần đây.

Ukraine tấn công loạt tàu Nga ở Biển Đen, Leningrad

Ngày 3-5, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã tiến hành tấn công hai tàu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga gần lối vào cảng Novorossiysk trên Biển Đen, theo Kyiv Independent.

"Những tàu chở dầu này từng được sử dụng tích cực để vận chuyển dầu mỏ. Giờ thì không còn nữa" - ông Zelensky nói và công bố đoạn phim ghi lại vụ tấn công.

Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi các đòn tập kích tầm xa do Ukraine thực hiện nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga, với mục tiêu làm suy yếu nguồn tài chính quan trọng phục vụ nỗ lực chiến tranh của Moscow.

Chiến dịch này do Tổng Tham mưu trưởng Andrii Hnatov chỉ đạo, với sự phối hợp của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và lực lượng Hải quân.

Đoạn video ghi lại cảnh được cho là Ukraine tấn công tàu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga gần lối vào cảng Novorossiysk trên Biển Đen. Nguồn: Zelensky/X

Cùng ngày 3-5, Quyền Giám đốc SBU Yevhen Khmara đã báo cáo với Tổng thống Zelensky về việc lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu vào một tàu tên lửa lớp Karakurt, một tàu tuần tra và một tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối" tại cảng Primorsk, tỉnh Leningrad.

"Cơ sở hạ tầng của cảng xuất dầu cũng bị thiệt hại đáng kể" - Tổng thống Zelensky xác nhận.

Tàu tên lửa lớp Karakurt được trang bị nhiều loại vũ khí đa dạng, bao gồm cả tổ hợp tên lửa hành trình Kalibr.

Tổng thống Ukraine cho biết ông đã phối hợp với các cơ quan an ninh để đưa ra những "phản ứng đích đáng" tiếp theo đối với các cuộc tấn công của Nga, đồng thời cảnh báo rằng "việc kéo dài chiến tranh sẽ chỉ làm quy mô các chiến dịch phòng thủ của Ukraine mở rộng hơn".

Thời gian qua, Ukraine đã đẩy mạnh các mũi tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở tỉnh Leningrad, chủ yếu nhắm vào các trạm trung chuyển ở thành phố cảng Ust-Luga và Primorsk.

Theo Kyiv Independent, dù tỉnh Leningrad nằm cách biên giới Ukraine hơn 1.000 km về phía Bắc, nhưng vị trí ở miền Tây nước Nga và giáp biển Baltic khiến nơi đây trở thành mục tiêu hàng đầu.

Anh muốn đàm phán tham gia gói cho vay 90 tỉ euro của EU dành cho Ukraine

Theo tờ Independent, Anh chuẩn bị khởi động các cuộc đàm phán nhằm tham gia vào gói cho vay trị giá 90 tỉ euro (106 tỉ USD) của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Ukraine, trong bối cảnh London đang nỗ lực củng cố hỗ trợ cho Kiev và làm sâu sắc thêm quan hệ quốc phòng với khối này.

Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến sẽ phát biểu trước các nhà lãnh đạo tại hội nghị châu Âu ở thủ đô Yerevan (Armenia) vào ngày 4-5 (giờ địa phương), rằng Anh mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với EU để đảm bảo Ukraine nhận được các trang thiết bị quân sự cần thiết.

“Khi Anh và EU hợp tác, tất cả chúng ta đều được hưởng lợi, và trong những thời khắc đầy biến động này, chúng ta cần tiến xa hơn và nhanh hơn nữa về mặt quốc phòng để giữ an toàn cho người dân" - Thủ tướng Anh nhấn mạnh.

“Đó là lý do chúng tôi đang khởi động các cuộc đàm phán với EU nhằm đảm bảo Ukraine có được các trang thiết bị cần thiết để bảo vệ tự do, đồng thời thúc đẩy các cơ hội để ngành công nghiệp Anh phát huy tối đa vai trò của mình. Tôi sẽ luôn hành động vì lợi ích quốc gia: bảo vệ an ninh, hỗ trợ các đồng minh, cũng như mang lại việc làm và sự ổn định ở trong nước".

Động thái xin tham gia chương trình cho vay này là một phần trong kế hoạch của Thủ tướng Anh nhằm tái thiết lập quan hệ với Brussels.

Trước thềm chuyến thăm tham dự Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị Châu Âu (EPC) tại Armenia, Thủ tướng Starmer đã kêu gọi Anh và EU "tiến xa hơn và nhanh hơn nữa trong lĩnh vực quốc phòng".

Đây mới chỉ là chuyến thăm thứ hai của một nhà lãnh đạo Anh tới quốc gia vùng Kavkaz này và là chuyến thăm đầu tiên trong hơn 25 năm qua.

Ông Starmer cũng lưu ý rằng việc tiếp cận sáng kiến này có thể tạo cơ hội cho các công ty quốc phòng Anh cạnh tranh giành các hợp đồng trong khuôn khổ chương trình.

Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, vào cuối tuần này, London cũng sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với các công ty Nga nhằm làm gián đoạn chuỗi cung ứng quân sự của Moscow.