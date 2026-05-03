Chiến sự Nga-Ukraine 3-5: Ukraine bị tấn công dữ dội ngày lẫn đêm; Nga tuyên bố kiểm soát thêm lãnh thổ ở Sumy 03/05/2026 08:04

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Ukraine bị tấn công dữ dội ngày lẫn đêm, nhắm hạ tầng trọng yếu và thủ đô Kiev; Nga tuyên bố kiểm soát thêm lãnh thổ ở Sumy, Zaporizhia mất điện diện rộng.

Ukraine bị tấn công dữ dội ngày lẫn đêm, Nga nhắm hạ tầng trọng yếu và thủ đô Kiev

Ngày 2-5, chính quyền Ukraine nói rằng các lực lượng Nga đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) xuyên đêm 2-5, nhắm thẳng vào hạ tầng năng lượng và thiết yếu tại nhiều khu vực của Ukraine.

Theo chính quyền địa phương và các báo cáo hiện trường, các vụ tập kích được ghi nhận tại tỉnh Mykolaiv, TP Kryvyi Rih và tỉnh Odessa, theo tờ Kyiv Independent.

Lực lượng Không quân Ukraine báo cáo đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 142 chiếc UAV, song 17 chiếc khác đã đánh trúng mục tiêu tại 12 địa điểm trên toàn lãnh thổ.

Một đám cháy bùng phát sau cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào thủ đô Kiev vào tối muộn 2-5. Ảnh: Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Ukraine/ Telegram

Ông Vitalii Kim - Trưởng cơ quan Quản lý Quân sự tỉnh Mykolaiv - nói rằng lực lượng Nga đã sử dụng UAV Shahed để nhắm vào hạ tầng năng lượng của khu vực trong đêm. Ông gọi đây là một đòn giáng tiếp theo nhằm vào các cơ sở điện lực của địa phương.

Tại Kryvyi Rih, UAV của Nga được ghi nhận đã tập kích một cơ sở hạ tầng trong đêm. Ông Oleksandr Vilkul - người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng Kryvyi Rih - đã xác nhận thông tin này. Theo lời các cư dân địa phương, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên khắp thành phố.

Ở một diễn biến khác, các cuộc tập kích của Nga cũng được ghi nhận đã đánh trúng hạ tầng cảng tại Izmail, một thành phố nằm ở phía nam tỉnh Odessa.

Đến tối muộn cùng ngày 2-5, Ukraine tiếp tục ghi nhận một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn của Nga nhằm vào thủ đô Kiev.

Lực lượng Không quân Ukraine đã phải phát đi cảnh báo về các bầy đàn UAV của Nga đang tiến về phía thủ đô ngay trước 22 giờ (giờ địa phương). Khoảng một giờ sau, các phóng viên của Kyiv Independent tại hiện trường cho biết hệ thống phòng không đã được kích hoạt và hoạt động mạnh trên bầu trời thành phố.

Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko xác nhận đã có nhiều tiếng nổ lớn và hối thúc người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn. Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong hay thiệt hại.

Theo Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia Ukraine, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt các đám cháy tại 3 ngôi nhà và 1 tòa nhà dân cư hai tầng, ngọn lửa cũng được ghi nhận lan sang 2 công trình lân cận. Rất may mắn, không có thương vong nào được báo cáo trong các vụ hỏa hoạn này.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm lãnh thổ ở Sumy, Zaporizhia mất điện diện rộng

Ngày 2-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát khu định cư Miropolye thuộc tỉnh Sumy (Ukraine) sau các đợt tấn công của Nhóm tác chiến phía Bắc, theo hãng tin Sputnik.

Theo phía Nga, giao tranh trên nhiều hướng với các cụm tác chiến khác đã khiến Ukraine thiệt hại hàng trăm binh sĩ.

Cụ thể, quân đội Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề trên nhiều hướng: thiệt hại hơn 310 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với Nhóm tác chiến phía Đông của Nga; lên tới 250 binh sĩ bị Nhóm tác chiến phía Bắc loại khỏi vòng chiến và 275 binh sĩ bị Nhóm tác chiến Trung tâm loại khỏi vòng chiến.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Ngoài ra, Nhóm tác chiến phía Tây đã vô hiệu hóa tới 200 quân nhân Ukraine, Nhóm tác chiến phía Nam loại khỏi vòng chiến 120 người và Nhóm tác chiến Dnepr hạ hơn 40 binh sĩ Kiev.

Đồng thời, nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng phục vụ quân đội Ukraine cùng các địa điểm lắp ráp và phóng UAV cũng bị tập kích.

Bộ Quốc phòng Nga này cho biết hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 505 UAV cánh cố định, 5 bom dẫn đường và 2 rocket của các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS).

Nga nhận định các đòn tấn công phối hợp từ nhiều hướng đã làm suy yếu đáng kể năng lực phòng thủ của Ukraine tại khu vực phía bắc, đặc biệt khi các mục tiêu hậu cần và năng lượng bị đánh trúng, ảnh hưởng đến khả năng duy trì hoạt động và luân chuyển lực lượng.

Trong một diễn biến liên quan, tình trạng mất điện diện rộng được ghi nhận tại tỉnh Zaporizhia (Ukraine).

Lãnh đạo khu vực Zaporizhia do Nga kiểm soát - ông Yevgeny Balitsky cho biết các biện pháp cắt điện khẩn cấp đã ảnh hưởng đến hầu hết khu dân cư trong khu vực và công tác khắc phục đang được triển khai.

Phóng viên hãng thông tấn TASS xác nhận 2 thành phố lớn nhất là Melitopol và Berdyansk hiện không có điện.

Trước đó, ngày 1-5, ông Balitsky nói rằng quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Zaporizhia trong đêm, gây hư hại một số cơ sở năng lượng và cắt đứt một phần nguồn cung cấp điện.

Theo ông Balitsky, tất cả các dịch vụ đều đang trong tình trạng báo động cao và các công nhân điện lực đang nỗ lực khôi phục điện cho càng nhiều người tiêu dùng càng tốt.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.