Ông Trump nêu lý lẽ ‘đồng hồ 60 ngày’ chiến sự Iran, phía Tehran cảnh báo khả năng tái bùng phát 02/05/2026 19:02

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump lý luận với quốc hội rằng lệnh ngừng bắn đã “dừng đồng hồ” chiến sự Iran 60 ngày theo luật, Nhà Trắng có quyền kéo dài hành động quân sự không cần Quốc hội.

Ngày 1-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi thư tới Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và quyền Chủ tịch Thượng viện Chuck Grassley lý luận về "đồng hồ 60 ngày" trong cuộc chiến với Iran, theo hãng tin Reuters.

“Ngày 7-4-2026, tôi đã ra lệnh ngừng bắn trong hai tuần. Lệnh ngừng bắn sau đó đã được gia hạn. Kể từ ngày 7-4-2026, không có bất kỳ cuộc giao tranh nào giữa Mỹ và Iran. Các hành động thù địch bắt đầu từ ngày 28-2-2026 đã chấm dứt” - ông Trump viết, nhắc lệnh ngừng bắn mà ông cho biết đã gia hạn vô thời hạn.

Bức thư được gửi đi trong bối cảnh xung đột Trung Đông chạm ngưỡng thời hạn pháp lý 60 ngày - mốc mà theo đó các hoạt động quân sự phải dừng lại nếu không có sự cho phép của cơ quan lập pháp Mỹ.

Theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973, lực lượng Mỹ phải rút khỏi một cuộc xung đột trong vòng 60 ngày kể từ khi tổng thống thông báo với Quốc hội, trừ khi các nghị sĩ bỏ phiếu cho phép tiếp tục hành động quân sự. Nhà Trắng có thể đề nghị gia hạn thêm 30 ngày để phục vụ việc kết thúc chiến dịch.

Ông Trump cho rằng lệnh ngừng bắn với Iran về thực chất đã “dừng đồng hồ” này.

Theo hãng tin Axios, việc ông Trump tuyên bố “chấm dứt” chiến sự dường như nhằm tính lại mốc thời gian 60 ngày lại từ đầu. Nói cách khác, nếu xung đột bùng phát trở lại, Nhà Trắng có thể coi đó là một giai đoạn mới và có thêm 60 ngày mà không cần xin phép Quốc hội. Điều này khiến Quốc hội khó can thiệp hoặc hạn chế các bước đi tiếp theo của chính quyền.

Về tiến trình đàm phán, trước khi rời Nhà Trắng tới bang Florida ngày 1-5, ông Trump nói với báo giới rằng ông đã đưa ra “đề xuất cuối cùng” cho Iran, song tỏ ra không mấy lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận với một chính phủ mà ông mô tả là “thiếu gắn kết”.

“Họ đã có tiến triển, nhưng tôi không chắc họ sẽ đạt được điều đó. Tôi không hài lòng. Họ muốn đạt thỏa thuận, nhưng tôi chưa thấy thỏa đáng” - ông Trump nói.

Sau khi tới Florida, nhà lãnh đạo Mỹ lại cho rằng Washington có thể “tốt hơn” nếu không đạt được thỏa thuận, trong bối cảnh đàm phán tiếp tục bế tắc, theo đài CNN.

“Thẳng thắn mà nói, có lẽ chúng ta không đạt thỏa thuận còn tốt hơn. Bạn có muốn biết sự thật không? Vì chúng ta không thể để chuyện này kéo dài mãi. Nó đã kéo dài quá lâu rồi” - ông Trump nói.

Trong khi đó, phía Iran thì nhận định cuộc chiến với Mỹ/Israel có khả năng bùng phát trở lại, khi “các bằng chứng cho thấy Mỹ không cam kết với bất kỳ thỏa thuận hay hiệp ước nào”, hãng thông tấn Fars đưa tin.

“Các hành động và phát ngôn của giới chức Mỹ chủ yếu mang tính truyền thông, nhằm trước hết ngăn giá dầu giảm và sau đó là thoát khỏi tình thế rối ren mà họ đã tạo ra” - ông Mohammad Jafar Asadi, Phó chỉ huy một bộ tư lệnh quân sự, nói.

“Các lực lượng vũ trang Iran đã sẵn sàng hoàn toàn cho bất kỳ hành động phiêu lưu hay sai lầm mới nào từ phía Mỹ" - ông Asadi tuyên bố.