Có tin Iran gửi đề xuất sửa đổi cho Pakistan ngay trước hạn chót; Tehran khẳng định lãnh tụ tối cao ‘hoàn toàn khỏe mạnh’ 01/05/2026 20:20

(PLO)- Ngày then chốt cho thoả thuận Mỹ-Iran; Israel tuyên bố đã tấn công 40 địa điểm của Hezbollah; Giá dầu lại tăng mạnh khi đàm phán Mỹ-Iran bế tắc.

Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng khi hạn chót để Pakistan nhận đề xuất hòa bình sửa đổi từ Tehran đến gần.

Ngày then chốt cho thoả thuận Mỹ-Iran

Hôm nay, ngày 1-5, được xem là thời điểm then chốt trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, khi đây là hạn chót để Pakistan nhận đề xuất hòa bình sửa đổi từ Tehran sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phiên bản trước đó, theo đài CNN.

Chiều 1-5, kênh Al Jazeera dẫn một nguồn tin ngoại giao Iran rằng Tehran đã trình một đề xuất mới lên các nhà trung gian Pakistan. Chưa rõ nội dung của đề xuất mới.

Hãng thông tấn IRNA cũng đưa tin rằng Iran đã gửi đề xuất mới nhất về đàm phán với Mỹ cho các nhà trung gian hòa giải Pakistan.

Iran chưa bình luận về thông tin trên.

Thủ đô Tehran (Iran) ngày 1-5. Ảnh: WANA

Các bên trung gian tại Islamabad tin rằng một thỏa thuận công bằng là khả thi và hiện mọi việc phụ thuộc vào phản hồi từ Tehran, theo các nguồn tin am hiểu tiến trình.

Cũng trong ngày 1-5, Chánh án Tòa án Tối cao Iran - ông Gholam-Hossein Mohseni-Ejei khẳng định Tehran chưa từng ngừng đàm phán với Mỹ.

“Chúng tôi không mong muốn chiến tranh, nhưng cũng không sợ chiến tranh. Nếu phẩm giá của chúng tôi bị đe dọa, chúng tôi sẽ chiến đấu để bảo vệ phẩm giá đó, đó là lập trường kiên định của dân tộc chúng tôi” - hãng tin IRIB dẫn lời ông Mohseni-Ejei.

Ông cho biết thêm rằng dù Iran “luôn hoan nghênh đàm phán”, nhưng ngoại giao phải “dựa trên logic và lý trí”.

“Chúng tôi chắc chắn không chấp nhận sự áp đặt. Một đối phương không đạt được bất kỳ mục tiêu hay tham vọng nào thông qua hành động gây hấn và đe dọa thì cũng không thể áp đặt hay đưa ra yêu sách trên bàn đàm phán” - ông Mohseni-Ejei nói thêm.

Vị chánh án cũng nói Iran sẽ theo đuổi các hành động pháp lý nhằm vào Mỹ.

“Chúng tôi sẽ truy cứu và trừng phạt các tội phạm chiến tranh, đồng thời yêu cầu họ bồi thường” - ông Mohseni-Ejei nói.

Iran khẳng định lãnh tụ tối cao hoàn toàn khỏe mạnh

Lãnh tụ Tối cao của Iran - ông Mojtaba Khamenei “hoàn toàn khỏe mạnh” và đang giám sát các “cuộc đàm phán”, cố vấn của ông khẳng định với hãng tin Fars ngày 1-5.

Ông Mohsen Qomi, một giáo sĩ cấp cao, xác nhận ông Khamenei đã bị thương trong các cuộc không kích của Mỹ-Israel khiến cha ông là Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng vào đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, chỉ vài phút trước vụ đánh bom, ông Mojtaba Khamenei đã đi ra sân trong, nhờ đó sống sót sau đòn tấn công.

Lãnh tụ tối cao đã hạn chế liên lạc công khai, chỉ thông qua các tuyên bố bằng văn bản được cho là của ông, không có bất kỳ video xuất hiện hay bản ghi âm giọng nói nào được công bố.

Điều này làm gia tăng suy đoán về mức độ nghiêm trọng của các vết thương, trong bối cảnh liên tiếp có các báo cáo về việc bị biến dạng và khả năng mất năng lực hành động.

“Đây là chiêu trò của kẻ thù. Họ muốn nói: tại sao ông ấy không xuất hiện? Tại sao ông ấy không gửi thông điệp bằng giọng nói hay lời chia buồn?” - ông Qomi nói.

Vị giáo sĩ, người giữ chức phụ trách các vấn đề quốc tế tại văn phòng của lãnh tụ tối cao, cho biết ông Mojtaba Khamenei “hoàn toàn khỏe mạnh và đang điều hành công việc”, đồng thời “giám sát các cuộc đàm phán và chiến trường”.

Ông Qomi nói thêm rằng ông Mojtaba Khamenei cũng đã đưa ra chỉ đạo cho nhóm đàm phán về “cách xử lý trong những tình huống khác nhau”.

“Ông ấy hoàn toàn nhận thức và kiểm soát vấn đề này” - vị giáo sĩ nói thêm.

Israel tuyên bố đã tấn công 40 địa điểm của Hezbollah

Khói bốc lên từ hiện trường vụ không kích của Israel nhằm vào làng Yohmor ở miền nam Lebanon ngày 1-5. Ảnh: Abbas FAKIH/AFP

Quân đội Israel ngày 1-5 cho biết đã không kích 40 địa điểm trên khắp miền nam Lebanon mà Tel Aviv cho là do Hezbollah sử dụng trong 24 giờ qua, theo Al Jazeera.

Thông báo cũng cho biết còi báo động đã vang lên ở miền bắc Israel sau khi phát hiện một phương tiện bay trên không và đã bị đánh chặn.

Hãng thông tấn Lebanon (NNA) đưa tin rằng có 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào thị trấn Deir Qanoun Ras Al Ain ở phía nam ngày 1-5.

Cơ quan này cũng báo cáo các cuộc tấn công riêng lẻ vào các thị trấn Haboush, Kfar, Majdal Zoun, cũng như vùng ngoại ô Tyre.

Giá dầu lại tăng mạnh khi đàm phán Mỹ-Iran bế tắc

Giá dầu tăng trong ngày 1-5, nhưng vẫn thấp hơn mức cao nhất trong vòng bốn năm ghi nhận ngày 30-4 trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự với Iran vẫn rơi vào bế tắc và eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa đối với phần lớn hoạt động vận tải biển.

Hợp đồng tương lai dầu Brent giao tháng 7 tăng 1,0% lên 111,48 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu West Texas Intermediate chuẩn Mỹ tăng 0,4% lên 105,50 USD/thùng.

Trong diễn biến liên quan, việc đóng cửa eo biển Hormuz đang làm thay đổi các tuyến thương mại, khi tàu container hiện chuyển sang sử dụng các tuyến đường bộ để đưa hàng hóa đến đích, theo hãng tin AFP.

Việc phong tỏa eo biển đã buộc các chủ tàu tìm kiếm các hành lang vận tải đường bộ thay thế để vận chuyển thực phẩm và hàng hóa sản xuất bằng xe tải, do họ không còn thể tiếp cận các quốc gia ven Vịnh bằng đường biển.

Theo AFP, cảng Jeddah của Saudi Arabia trên Biển Đỏ đang trở thành một “trung tâm” mới của khu vực, nơi các tàu từ những tập đoàn vận tải biển lớn cập bến thông qua kênh đào Suez.

Hàng hóa sau đó được vận chuyển bằng xe tải dọc theo tuyến cao tốc xuyên sa mạc để đến các địa điểm như UAE, Bahrain và Kuwait - những nơi đã không thể tiếp cận bằng đường biển trong hai tháng qua.