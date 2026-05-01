Có tin Israel chuẩn bị cho khả năng giao tranh lại với Iran 01/05/2026 14:11

(PLO)- Các cơ quan truyền thông Israel đưa tin nước này đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, tăng cường chuẩn bị cho khả năng quay trở lại xung đột với Iran, trong bối cảnh Mỹ có thể sắp đưa ra quyết định liên quan xung đột với Iran.

Tờ The Times of Israel hôm 1-5 đưa tin Israel đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, tăng cường chuẩn bị cho khả năng quay trở lại xung đột với Iran. Tin tức này được đưa ra trong bối cảnh có dấu hiệu cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp đưa ra quyết định về hành động quân sự mới trong xung đột với Iran.

Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp vào tháng 10-2025. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo cơ quan truyền thông Channel 12 của Israel, các quan chức Israel đang chuẩn bị cho khả năng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể đổ vỡ ngay từ đầu tuần tới.

Channel 12 dẫn lời các bộ trưởng nội các Israel nhận định rằng Mỹ có thể cần phải "thúc đẩy" chiến dịch gây áp lực ở eo biển Hormuz, thông qua các cuộc tấn công quân sự vào các cơ sở khí đốt và năng lượng của Iran, cũng như cơ sở hạ tầng chính phủ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump được Đô đốc Brad Cooper – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, báo cáo tại Nhà Trắng về các phương án quân sự đối với Iran. Sau đó, các quan chức Israel đã tiến hành một loạt các cuộc tham vấn chuyên sâu trong bối cảnh họ nhận thấy Mỹ sắp đưa ra quyết định liên quan cuộc xung đột hiện tại.

Hôm 30-4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Israel Katz cảnh báo dù Israel ủng hộ các nỗ lực ngoại giao của Mỹ với Iran, nhưng nước này có thể “sớm phải hành động trở lại” để loại bỏ “mối đe dọa hiện hữu” do Iran gây ra.

“Iran đã phải chịu những đòn giáng cực kỳ nặng nề trong năm qua, những đòn giáng đã khiến nước này thụt lùi nhiều năm trên mọi lĩnh vực. Tổng thống Trump, phối hợp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang dẫn đầu nỗ lực hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch. Chúng tôi ủng hộ nỗ lực này và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết, nhưng chúng tôi có thể sớm phải hành động trở lại để đảm bảo các mục tiêu đạt được” – ông Katz nói.

Về phía Iran, chỉ huy lực lượng không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran – ông Majid Mousavi cảnh báo ngay cả một chiến dịch “ngắn hạn và mang tính chiến thuật” của kẻ thù cũng sẽ bị đáp trả “bằng các cuộc tấn công đau đớn, kéo dài và quy mô lớn”.