Thông điệp mới từ Lãnh tụ tối cao Iran: Đề cập eo biển Hormuz, tương lai ‘không có Mỹ’ 30/04/2026 19:01

(PLO)- Hãng thông tấn IRNA đăng thông điệp mới từ Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, tuyên bố “chương mới” đang hình thành tại eo biển Hormuz, chỉ trích Mỹ thất bại, nêu rằng tương lai Vịnh Ba Tư không có Mỹ.

Ngày 30-4, hãng thông tấn IRNA đăng tải thông điệp của Lãnh tụ tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei trên kênh Telegram nhân Ngày Quốc gia Vịnh Ba Tư. Thông điệp được đăng bằng tiếng Ba Tư và được hãng Al Jazeera dịch lại.

Theo IRNA, ông Mojtaba Khamenei tuyên bố một “chương mới” đang hình thành tại eo biển Hormuz trong bối cảnh Mỹ phải chịu “thất bại đáng xấu hổ”.

“Ngày hôm nay, sau 2 tháng kể từ chiến dịch và hành động gây hấn lớn nhất trong khu vực, cùng với thất bại đáng xấu hổ của Mỹ trong chính kế hoạch của bản thân họ, một chương mới đang mở ra tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz” - trích thông điệp của ông Mojtaba Khamenei.

Thông điệp của ông Mojtaba Khamenei cho rằng eo biển Hormuz “đã khơi dậy lòng tham của nhiều thế lực ma quỷ trong suốt nhiều thế kỷ”.

Tân Lãnh tụ tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

Tuy nhiên, kể từ khi xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2, người dân Iran “đã tận mắt chứng kiến những biểu hiện đẹp đẽ của sự kiên định, cảnh giác và tinh thần chiến đấu dũng cảm” của các lực lượng nước này, theo thông điệp.

Thông điệp của ông Mojtaba Khamenei nêu rằng “tương lai tươi sáng của khu vực Vịnh Ba Tư sẽ là một tương lai không có Mỹ, phục vụ cho sự phát triển, tiện nghi và thịnh vượng của các dân tộc trong khu vực”.

Thông điệp của Lãnh tụ tối cao Iran quy trách nhiệm cho sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông là nguyên nhân chính gây bất ổn khu vực.

“Thực tế đã chứng minh rằng sự hiện diện của người Mỹ và việc họ thiết lập căn cứ trên lãnh thổ các nước vùng Vịnh là yếu tố quan trọng nhất gây mất an ninh trong khu vực” - theo thông điệp của ông Mojtaba Khamenei.

Thông điệp cũng cho rằng “các căn cứ ‘bù nhìn’ của Mỹ thậm chí không đủ khả năng tự bảo vệ, chứ chưa nói đến việc đảm bảo an ninh cho các đồng minh hay những lực lượng thân Mỹ trong khu vực”.

Thông điệp của ông Mojtaba Khamenei nhấn mạnh rằng Iran sẽ kiên quyết bảo vệ năng lực hạt nhân và tên lửa, như một phản ứng rõ ràng trước mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc “giải thể” các năng lực này.

Theo thông điệp cus Lãnh tụ tối cao Iran, người dân Iran coi các năng lực hạt nhân và tên lửa là “tài sản quốc gia” và sẽ bảo vệ “như bảo vệ nguồn nước, lãnh thổ và không phận của mình”.

Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.