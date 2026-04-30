Ukraine phản hồi đề xuất ngừng bắn của Nga vào Ngày Chiến thắng 30/04/2026 17:57

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã chỉ thị các nhà đàm phán Ukraine liên hệ với phía Mỹ để làm rõ các đề xuất của Nga.

Ngày 30-4, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết nước này đang đề xuất với Moscow một lệnh ngừng bắn dài hạn sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị ngừng bắn tạm thời với Kiev trong dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng (9-5), theo tờ Kyiv Indenpendent.

“Chúng tôi sẽ làm rõ chính xác vấn đề này là gì. Vài giờ đảm bảo an ninh cho một cuộc diễu hành ở Moscow, hay điều gì đó hơn thế nữa. Đề xuất của chúng tôi là một lệnh ngừng bắn dài hạn, an ninh đáng tin cậy và được đảm bảo cho người dân, và một nền hòa bình lâu dài” - ông Zelensky cho hay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

Ông Zelensky cho biết ông đã chỉ thị các nhà đàm phán Ukraine liên hệ với phía Mỹ để làm rõ các đề xuất của Moscow.

Tổng thống Zelensky nói thêm rằng Ukraine vẫn cam kết vì hòa bình và đang tiến hành các hoạt động ngoại giao cần thiết để đạt được mục tiêu chấm dứt chiến sự thực sự.

Phát ngôn trên tổng thống Ukraine nhấn mạnh nỗ lực không ngừng của Kiev nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn rộng hơn và bền vững hơn, sau khi Nga liên tục bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn toàn diện, vô điều kiện, thay vào đó đề xuất các lệnh ngừng bắn ngắn hạn và có giới hạn.

Trước đó, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 29-4, Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng tuyên bố lệnh ngừng bắn trong dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Trợ lý Điện Kremlin - ông Yury Ushakov cho biết Tổng thống Trump đã tích cực ủng hộ sáng kiến này. Ông Ushakov cũng cho hay ông Trump nói với ông Putin trong cuộc điện đàm rằng “một thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine đã ở trong tầm tay".

Theo ông Ushakov, ông Putin nhấn mạnh Moscow mong muốn đạt được các mục tiêu thông qua đàm phán, nhưng “điều này đòi hỏi ông Zelensky phải đưa ra phản hồi tích cực đối với các đề xuất đã được đưa ra nhiều lần, bao gồm cả từ phía Mỹ”.

Trong khi đó, theo Kyiv Independent, Ukraine cáo buộc Nga liên tục vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn trước đó, bao gồm thỏa thuận ngừng bắn được cho là diễn ra trong dịp Lễ Phục Sinh, khi Kiev cho biết đã ghi nhận hơn 400 vụ vi phạm.

Các diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine vẫn bế tắc trong hơn hai tháng, với trọng tâm ngoại giao của Washington chuyển sang cuộc xung đột với Iran và các nỗ lực giải quyết liên quan.

Cuộc đàm phán ba bên gần đây nhất giữa Ukraine, Nga và Mỹ diễn ra vào ngày 16-2. Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến ​​vào cuối tháng 2 đã bị hoãn lại ngay trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.