Ông Zelensky: Ukraine sẽ tiếp tục đánh sâu vào lãnh thổ Nga 29/04/2026 19:45

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói tiếp tục mở rộng tầm tấn công sâu vào Nga, nhắm hạ tầng năng lượng và hậu cần, nhằm làm suy yếu nguồn lực phục vụ chiến sự.

Ngày 29-4, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ tiếp tục mở rộng các đòn tấn công vào lãnh thổ Nga, theo hãng tin Reuters.

Trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết Cơ quan An ninh Ukraine đã báo cáo một cuộc tấn công thành công sâu trong lãnh thổ Nga, gọi đây là “một giai đoạn mới trong việc sử dụng vũ khí Ukraine nhằm hạn chế tiềm lực chiến tranh của Nga”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Nhà lãnh đạo Ukraine đăng tải video cho thấy cột khói lớn bốc lên trời, nhưng không nêu rõ mục tiêu bị tấn công.

“Khoảng cách đường thẳng vượt quá 1.500 km. Chúng tôi sẽ tiếp tục kéo dài tầm bắn" - ông Zelensky nói.

“Điều quan trọng là mỗi đòn tấn công đều làm suy giảm năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng, hệ thống hậu cần và xuất khẩu dầu mỏ của Nga" - ông Zelensky nhấn mạnh.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) sau đó cho biết các máy bay không người lái (UAV) của nước này đã tập kích một trạm bơm dầu của Nga gần TP Perm (vùng Perm) trong đêm 29-4, cách Ukraine khoảng 1.500 km.

Phía Nga xác nhận có một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại một cơ sở công nghiệp ở Perm sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine, song không nêu cụ thể cơ sở nào, theo hãng thông tấn TASS.

Đoạn video do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng tải cho thấy cột khói lớn bốc lên trời, được SBU xác nhận là ở TP Perm của Nga. Nguồn: X

Trước đó một ngày, một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã gây ra vụ hỏa hoạn lớn tại nhà máy lọc dầu ở cảng Tuapse bên bờ Biển Đen - lần thứ ba cơ sở này bị tấn công trong chưa đầy hai tuần.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả vụ việc là bằng chứng cho thấy Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết kể từ năm 2022, khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện, Kiev đã nâng tầm bắn các đòn tấn công vào Nga thêm 170%.

Ukraine cũng đã tích lũy một kho vũ khí tầm xa do trong nước sản xuất kể từ sau cuộc xung đột năm 2022.