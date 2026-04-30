Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine 30/04/2026 13:00

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.

Chiến tranh không chỉ có khói lửa và sự tàn phá. Đằng sau những chiến hào và tiếng còi báo động, nhịp sống thường nhật vẫn kiên cường tiếp diễn.

Bên dưới đây là những bức ảnh được trích ra từ dự án Wet Ground (Vùng đất ướt) - một dự án nhiếp ảnh tâm huyết của nghệ sĩ người Anh gốc Iran - Aria Shahrokhshahi, được thực hiện qua những tháng ngày anh trực tiếp sinh sống và làm tình nguyện tại Ukraine từ năm 2019.

"Wet Ground" mang đến một lăng kính hoàn toàn khác về điểm nóng Ukraine: nơi cái chết, mầm sống mới và cả những nụ hôn đầu đan xen bên lề chiến tuyến.

Masha, 2025

﻿Thay vì đứng ngoài quan sát, Shahrokhshahi chọn cách dấn thân vào lòng cuộc chiến. Anh gạt bỏ những hình ảnh gây sốc hay giật gân, để soi chiếu vào nhịp sống, những nghịch lý và cả sự tiếp nối mong manh của sinh hoạt đời thường dưới bóng đen bạo lực.

﻿Nguồn: Wet Ground/Loose Joints/THE GUARDIAN

Sàn xưởng (The Shop Floor), 2025

﻿Qua những bức ảnh đen trắng đầy ám ảnh, Wet Ground không đi theo lối mòn của nhiếp ảnh chiến trường. Nó phơi bày những khoảnh khắc đời thường, đôi khi phi lý và trớ trêu. Việc tác giả hướng ống kính vào giới trẻ và những thú vui nhỏ nhặt chính là cách anh khắc họa sức sống mãnh liệt, tự tìm lối rẽ trong thực tại khắc nghiệt.

﻿Nguồn: Wet Ground/Loose Joints/THE GUARDIAN

Bodya, 2025

﻿Cái tên Wet Ground xuất phát từ việc Shahrokhshahi may mắn thoát chết trong một vụ tấn công bằng tên lửa lúc sơ tán y tế. Nó tượng trưng cho mảnh đất bất ổn của một quốc gia đang oằn mình trong chiến sự, nơi sự an toàn và hiểm nguy chỉ cách nhau trong gang tấc. Đó là câu chuyện bằng hình ảnh về một đất nước đang có chiến tranh, nơi con người vẫn phải vươn lên sống tiếp giữa muôn vàn áp lực.

﻿Nguồn: Wet Ground/Loose Joints/THE GUARDIAN

Lễ Hiển Linh (The Epiphany of Christ), 2025

﻿Shahrokhshahi men theo những góc khuất trong bản sắc của người Ukraine. Bằng cái nhìn thấu cảm, gắn bó và đầy chất thơ của nhiếp ảnh tài liệu, anh đã ghi lại tất cả ngay trên tiền tuyến của cuộc chiến.

﻿Nguồn: Wet Ground/Loose Joints/THE GUARDIAN

Chào mừng bé Theo, 2023

﻿"Ngày bé Theo chào đời, Kiev hứng chịu một trận mưa tên lửa đạn đạo chưa từng có. Cha mẹ cậu bé hoảng loạn tột độ là điều dễ hiểu. Tôi chẳng dám hình dung cảm giác phải sinh con trong lúc đạn pháo đang cày nát quê hương mình sẽ kinh khủng đến mức nào. Chiến tranh mang đến quá nhiều sự tàn phá, cái chết. Vậy nên, tôi thấy việc hướng ống kính vào một mầm sống mới lại mang ý nghĩa thật đặc biệt. Đây từng là bức ảnh tôi định gác lại, và chỉ đến khi ngồi biên tập cùng Sarah Chaplin Espenon từ nhà xuất bản Loose Joints, sức nặng thực sự của nó mới dội vào tâm trí tôi".

﻿Nguồn: Wet Ground/Loose Joints/THE GUARDIAN

Trạm xe buýt, 2022

﻿"Đây có lẽ là tấm ảnh đầu tiên tôi bấm máy khi cuộc chiến toàn diện nổ ra. Tôi vừa bắt xe khách từ Ba Lan đến tỉnh Lviv (Ukraine). Trạm xe buýt lúc này đã biến thành nơi tá túc tạm bợ cho những người tản cư. Có một nỗi niềm gì đó bao trùm nơi này khiến tôi bị ám ảnh khôn tả".

﻿Nguồn: Wet Ground/Loose Joints/THE GUARDIAN

Cùng tôi rong ruổi, 2024

﻿"Đây là một nghi lễ tín ngưỡng cổ xưa của người Ukraine để đón chào tiết hạ chí. Kể từ khi cuộc chiến toàn diện nổ ra vào năm 2022, tôi được tận mắt chứng kiến một sự hồi sinh mạnh mẽ của các giá trị truyền thống Ukraine trên mọi phương diện đời sống. Tôi muốn dành một khoảng không trong dự án của mình để tôn vinh sự trỗi dậy ấy".

﻿Nguồn: Wet Ground/Loose Joints/THE GUARDIAN

Nụ hôn đầu, 2024

﻿"Bọn trẻ rủ chúng tôi đến một câu lạc bộ đêm dành cho tuổi teen, cách tiền tuyến vỏn vẹn 30 km. Giữa những trận tập kích bằng UAV và tên lửa ngày này qua tháng khác, bỗng nhiên khoảnh khắc này xuất hiện: sự ngượng ngùng, sự háo hức rụt rè của một nụ hôn đầu, người bạn ngồi cạnh lúng túng không biết nhìn đi đâu, cái siết tay của cậu thiếu niên trên vai cô gái, và bàn tay cô ngập ngừng dưới cằm cậu. Có một nét gì đó thật đẹp, rất đỗi con người và thuần khiết. Đó là một sự đồng cảm, một cảm giác thuộc về nhau mà chiến tranh gần như chẳng bao giờ dung chứa".

﻿Nguồn: Wet Ground/Loose Joints/THE GUARDIAN

Alex, 2024

﻿"Trước chiến tranh, Alex là một thầy giáo. Anh ấy có một bộ sưu tập hơn 100 cây sen đá, chăm chút tỉ mẩn đến mức mỗi cây đều có nhãn dán hướng dẫn riêng. Sự đối lập gay gắt là điều khiến tôi trăn trở nhất về Ukraine, và bức ảnh này lột tả trọn vẹn điều đó: hoàn cảnh có thể bẻ lái và làm thay đổi cuộc đời một con người dữ dội đến mức nào".

﻿Nguồn: Wet Ground/Loose Joints/THE GUARDIAN