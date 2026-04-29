Đã có lời giải Trái Đất thực sự đến từ đâu 29/04/2026 13:17

(PLO)- Nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng Trái Đất không hình thành từ những mảnh vỡ trôi dạt khắp vũ trụ như chúng ta tưởng.

Theo trang Popular Mechanics, Trái Đất vốn là một khối vật chất khổng lồ được hợp nhất từ đá. Theo những gì nhân loại biết đến nay, quá trình hình thành hành tinh xanh đi theo một trong hai giả thuyết chính.

Thứ nhất, những mảnh vỡ từ vòng trong của Hệ Mặt Trời đã nhào nặn nên Trái Đất sơ khai từ hàng tỉ năm trước (cùng với các hành tinh đá khác như sao Hỏa và sao Kim). Thứ hai, vật liệu làm nên Trái Đất được mang tới nhờ các sao chổi và tiểu hành tinh từ những vùng xa xôi nhất trong "sân sau" của vũ trụ.

Hai nhà khoa học hành tinh Paolo Sossi và Dan Bower từ Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (ETH Zurich) muốn làm rõ: liệu những khối đá kiến tạo nên Trái Đất thực sự bắt nguồn từ bên trong Hệ Mặt Trời, hay có sự can thiệp từ tận vòng ngoài xa xôi?

Bí ẩn 4,6 tỉ năm ngã ngũ, cuối cùng khoa học cũng xác định được Trái Đất thực sự đến từ đâu. Ảnh minh họa: STOCK

Để tìm câu trả lời, các nhà khoa học đã nghiên cứu những “dấu vết hóa học” đặc biệt gọi là dị thường đồng vị. Hiểu đơn giản, vật chất tạo nên Hệ Mặt Trời ban đầu không đồng nhất. Những “hạt bụi sao” ở các vùng khác nhau mang thành phần hóa học khác nhau, và dấu vết đó vẫn được “lưu lại” trong thiên thạch hay các hành tinh ngày nay.

Bằng cách phân tích các dấu vết này trong nhiều mẫu vật không gian, hai nhà khoa học đã lần theo nguồn gốc của vật liệu tạo nên Trái Đất, nhóm nghiên cứu chia sẻ trong bài báo mới công bố trên tạp chí Nature Astronomy.

Thiên thạch được chia thành hai loại: giàu carbon và nghèo carbon. Loại giàu carbon thường đến từ vùng ngoài Hệ Mặt Trời, còn loại kia hình thành gần Mặt Trời hơn. Chính những khác biệt nhỏ này giúp lần ra nguồn gốc của chúng.

Như đã nói, trong quá trình hình thành, Hệ Mặt Trời đã bị chia cắt thành hai khu vực vật chất rạch ròi (tạm gọi là vùng trong và vùng ngoài), và Sao Mộc có lẽ chính là "tác giả" gây ra sự phân hóa này.

Khi Sao Mộc thành hình, một lượng khổng lồ khí và bụi (phần lớn là tàn dư từ quá trình hình thành Mặt Trời) đã bị lực hấp dẫn xoắn lấy và ép chặt thành một quả cầu khổng lồ, đó là Sao Mộc.

Vì không gom đủ khối lượng để bùng cháy thành một ngôi sao, Sao Mộc an vị làm một hành tinh khí. Tuy nhiên, lực hấp dẫn của nó lại cực đoan đến mức xé toạc cả đám mây phân tử đang nuôi dưỡng Mặt Trời và các hành tinh xung quanh.

"Cơ thể" đồ sộ của Sao Mộc đã hóa thành một bức tường thành, chặn đứng vật chất từ các vùng ngoài Hệ Mặt Trời tiến vào bên trong. Sự phong tỏa này tạo ra một ranh giới định đoạt thành phần của các thiên thể ở hai vùng.

Bower và Sossi đã phát hiện ra sự thật bất ngờ rằng gần như không có bất kỳ vật chất ngoại lai nào chạm tới được Trái Đất. Sự thiếu hụt vật chất từ phía bên kia Sao Mộc khẳng định một điều rằng phần lớn Trái Đất được nặn ra từ chính những vật liệu nội bộ của Hệ Mặt Trời từ 4,6 tỉ năm trước.

Nhưng điều này dẫn đến một nghịch lý: Nếu ngay từ đầu hành tinh của chúng ta bị Sao Mộc chặn đứng và không có chút carbon nào, thì điều gì đã khởi nguồn cho sự sống dựa trên nền tảng carbon?

Giới khoa học tin rằng phần lớn nước trên Trái Đất được các thiên thạch từ vòng ngoài Hệ Mặt Trời "chở" đến trong những giai đoạn cuối của quá trình hình thành (hoặc ngay sau đó). Rất có thể, một lượng lớn carbon cũng đã vượt qua muôn trùng không gian để "đi ké" tới Trái Đất theo cách này.