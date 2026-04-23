Bão phẫn nộ bủa vây quán ăn giăng khẩu hiệu cổ xúy bạo hành phụ nữ 23/04/2026 11:22

(PLO)- Treo khẩu hiệu "vợ để đánh, bột để nhào", một quán ăn tại Trung Quốc thổi bùng làn sóng phẫn nộ về bạo lực gia đình và cổ xuý bạo hành phụ nữ.

Gần đây, một quán mì tại Trung Quốc đang hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận khi treo tấm khẩu hiệu mang nội dung cổ xúy bạo hành phụ nữ, theo tờ South China Morning Post.

Cụ thể, quán ăn nằm tại TP Tây Ninh (tỉnh Thanh Hải, vùng tây bắc Trung Quốc) đã giăng một tấm băng rôn với dòng chữ: "Vợ để đánh, bột để nhào". Khẩu hiệu này bắt nguồn từ một câu thành ngữ cổ ở vùng đồng bằng Quan Trung: "Bột càng nhào, mì càng ngon; vợ càng đánh, càng ngoan ngoãn".

Trên các nền tảng mạng xã hội tại đại lục, cơ sở kinh doanh này bị lên án mạnh mẽ vì hành vi bình thường hóa bạo lực gia đình và "vật hóa" phụ nữ.

Một nhà hàng mì Trung Quốc đã gây phẫn nộ trong dư luận sau khi trưng bày một khẩu hiệu cổ xuý bạo lực gia đình. Ảnh minh họa: SCMP/ Shutterstock

"Mì càng nhào càng ngon, nhưng phụ nữ khi bị đánh chỉ nhận lại những vết thương và sự sợ hãi" - một cư dân mạng bình luận.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự ngỡ ngàng khi một khẩu hiệu mang tư tưởng hủ tục như vậy vẫn được sử dụng công khai trong xã hội hiện đại.

Biển quảng cáo gây phản cảm của nhà hàng, ở phía trên, đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ rộng rãi. Ảnh: Douyin

"Những khẩu hiệu này không khác gì rác rưởi văn hóa và cần phải bị bài trừ triệt để" - một tài khoản mạng xã hội bức xúc.

"Lời nói phản ánh tư duy. Nếu chúng ta tiếp tục nhắm mắt để những khẩu hiệu này lưu truyền, phụ nữ sẽ càng khó nhận thức được rằng bạo lực gia đình là hành vi sai trái" - một người khác chia sẻ.

Ngày 13-4, Cục Quản lý thị trường địa phương đã yêu cầu quán ăn này lập tức tháo dỡ và tiêu hủy tấm băng rôn. Lực lượng chức năng cũng tiến hành giáo dục răn đe đối với người đại diện cơ sở, đồng thời kết luận quán ăn này đã vi phạm Luật Quảng cáo Trung Quốc.

Năm 2016, Trung Quốc chính thức ban hành đạo luật phòng, chống bạo lực gia đình đầu tiên cấp quốc gia. Số liệu từ Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho thấy, trong vòng một thập niên qua, nước này đã ban hành 33.000 lệnh bảo vệ an toàn cá nhân.

Một quán mì truyền thống tại một khu chợ đêm ẩm thực đường phố ở Trung Quốc. Ảnh: Shutterstock

Thống kê của Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Quốc và Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc năm 2011 chỉ ra rằng 24,7% phụ nữ từng hứng chịu bạo lực gia đình.

Tình trạng này bao gồm bạo hành thể xác lẫn tinh thần, kiểm soát kinh tế và cưỡng ép quan hệ tình dục trong đời sống hôn nhân. Đến năm 2021, tỉ lệ này đã giảm xuống còn 8,6%. Các số liệu được tính toán dựa trên định nghĩa quy định tại Luật Phòng, chống bạo lực gia đình của nước này.

Tuy nhiên, một số chuyên gia và cư dân mạng chỉ ra rằng khái niệm bạo lực gia đình trong luật vẫn chưa đầy đủ và đôi chỗ còn mơ hồ, điển hình là các quy định về bạo hành kinh tế. Đạo luật này cũng đang bỏ sót hành vi bạo lực giữa những cặp đôi chung sống như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Về mặt thực tiễn, nhiều phụ nữ bị tiêm nhiễm tư tưởng cho rằng việc bị chồng bạo hành là lẽ bình thường, hoặc do tâm lý lo sợ bị trả thù nên đã cam chịu và không trình báo sự việc với cơ quan chức năng, theo SCMP.