Dành phần ăn từ trường về nuôi ông, cậu bé 9 tuổi mồ côi khiến 46 triệu người bật khóc 21/04/2026 15:39

(PLO)- Cậu bé 9 tuổi ở Trung Quốc mang phần thịt từ canteen trường về nuôi ông 73 tuổi, câu chuyện thu hút hàng chục triệu lượt xem, khiến cộng đồng mạng xúc động mạnh.

Câu chuyện về một cậu bé 9 tuổi ở vùng nông thôn Trung Quốc sống nương tựa vào người ông 73 tuổi, thường xuyên mang phần thịt từ canteen trường về cho ông vì sợ ông sẽ qua đời nếu thiếu ăn, đã làm lay động hàng triệu cư dân mạng nước này những ngày gần đây.

Cậu bé có biệt danh là Tử Thần, hiện là học sinh tiểu học, sống tại một ngôi làng thuộc huyện Thái Khang, tỉnh Hà Nam. Câu chuyện của em đã thu hút hơn 46 triệu lượt xem trên mạng xã hội, thúc đẩy chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ, báo South China Morning Post đăng ngày 21-4.

Theo bản tin của Đài truyền hình Hà Nam, cha của Tử Thần đã qua đời từ vài năm trước vì bạo bệnh, trong khi mẹ em đi thêm bước nữa. Bà nội cũng đã qua đời từ nhiều năm trước, để lại người ông trở thành chỗ dựa duy nhất của em.

Tử Thần nhường thức ăn cho ông. Cậu bé lo sợ ông sẽ qua đời nếu không được ăn uống đầy đủ. Ảnh: Weibo

Dù tuổi còn nhỏ, Tử Thần đã phải tự tay quán xuyến mọi việc nhà như nấu ăn, giặt giũ và phơi quần áo. Sự hiểu chuyện của cậu bé khiến người ông không khỏi xót xa.

Mỗi khi canteen của trường có thực đơn gồm các món thịt, Tử Thần luôn chừa lại và mang về nhà cho ông.

"Ông nội cháu không được ăn những món đắt tiền như thịt. Cháu sợ nếu không ăn thịt, ông sẽ chết. Vì vậy, cháu mang thịt về cho ông với hy vọng ông có thể sống khỏe mạnh" - cậu bé nói.

Ông nội cho biết rằng vào những dịp lễ Tết quan trọng, việc nhìn thấy cha mẹ của những đứa trẻ khác vui vẻ trở về đoàn tụ thường khiến Tử Thần chạnh lòng và lặng lẽ rơi nước mắt.

"Thỉnh thoảng, thằng bé khóc trong lúc ngủ. Cháu nói rằng cháu mơ thấy bố. Tôi chỉ mong mình có thể sống thật lâu để ở bên Tử Thần thêm nhiều năm nữa và nhìn cháu khôn lớn" - người ông nghẹn ngào kể lại.

"Tôi cảm thấy có lỗi vì đã không thể lo cho cháu một cuộc sống tử tế" - người ông chia sẻ với báo giới.

Tử Thần được ông nội - người thân duy nhất còn lại - an ủi. Ảnh: Weibo

Trước hoàn cảnh éo le của học trò, cô giáo của cậu bé, họ Vương, đã không kìm được nước mắt. Cô Vương đã trực tiếp cam kết với ông nội của Tử Thần: "Nếu một ngày ông khuất núi, đứa trẻ này sẽ là con của tôi. Tôi hứa với ông rằng tôi sẽ nuôi dưỡng cháu đến tuổi trưởng thành".

Đại diện Ủy ban thôn cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ và Trẻ em địa phương cho biết họ đang tiến hành rà soát các chính sách để xem xét phương án hỗ trợ kịp thời cho gia đình Tử Thần.

Tử Thần cùng cô giáo - người đã cam kết sẽ chăm sóc em nếu người ông gặp chuyện không may. Ảnh: Weibo

Câu chuyện khi được đăng tải đã dấy lên một làn sóng đồng cảm sâu sắc trên các diễn đàn mạng.

"Làm thế nào để tôi có thể liên lạc với cậu bé? Tôi muốn quyên góp hỗ trợ" - một người dùng mạng bình luận.

Một người khác bày tỏ: "Tôi ngả mũ thán phục trước cô giáo của em. Cô ấy thực sự là một thiên thần".