Chiến sự Nga - Ukraine 30-4: UAV Ukraine tấn công hệ thống phòng không Nga và kho dầu ở Crimea; Moscow bác khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine 30/04/2026 08:33

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng khi loạt tỉnh thành Ukraine trúng không kích; UAV Ukraine tấn công hệ thống phòng không Nga và kho dầu ở Crimea; Nga kiểm soát thêm 2 khu dân cư ở Sumy và Donetsk.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

UAV Ukraine tấn công hệ thống phòng không Nga và kho dầu ở Crimea

. Bộ Tổng tham mưu Ukraine đưa tin rằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công một hệ thống phòng không Nga và một kho dầu tại bán đảo Crimea vào rạng sáng 29-4, theo tờ Kyiv Independent.

Các mục tiêu khác bao gồm một trạm radar MR-10, một sở chỉ huy phòng không và một thiết bị hỏi đáp radar mặt đất Patrol 4 tại một sân bay ở TP Sevastopol, nằm trên bờ biển phía nam của Crimea.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng cho biết đã tiến hành các đòn tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở hậu cần của Nga, bao gồm một kho đạn tại khu vực Pervomaiske ở phía bắc Crimea và kho dầu TES tại Simferopol, thuộc khu vực trung nam của bán đảo.

“Các thành phần chủ chốt trong hệ thống phòng không và radar của đối phương đã bị đánh trúng” - Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trên Telegram.

Bộ này cũng tuyên bố đã tấn công một hệ thống tên lửa phòng không Tor của Nga, cùng một số mục tiêu khác, tại các khu vực do Moscow kiểm soát ở phía đông nam tỉnh Zaporizhzhia.

Nga chưa bình luận về tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU UKRAINE

Ông Mikhail Razvozhayev - quan chức do Nga bổ nhiệm giữ chức lãnh đạo TP Sevastopol - tuyên bố lực lượng phòng không đã đẩy lùi “một cuộc tấn công phối hợp” của Ukraine, đồng thời cho biết phòng không Nga đã bắn hạ 23 UAV của Ukraine trên bầu trời thành phố và phá hủy thêm 3 chiếc ở khu vực xa bờ.

. Cùng ngày, Lữ đoàn Hàng không Tấn công Không người lái Độc lập số 414 của Ukraine nói rằng UAV Ukraine đã tấn công 2 trực thăng Nga tại tỉnh Voronezh (Nga), cách tiền tuyến hơn 150 km.

Theo Lữ đoàn 414, 4 trực thăng Nga đang tiến hành tiếp nhiên liệu nhanh và kiểm tra kỹ thuật thì bị UAV tầm xa của Ukraine tấn công, trúng 2 chiếc gồm một Mi-28 do Liên Xô thiết kế và một Mi-17.

Đơn vị này cho biết các đòn tấn công, do phi công UAV từ nhiều đơn vị thực hiện, trong đó có Lữ đoàn Achilles số 429, đã đánh trúng phần trung tâm phía sau của khoang động cơ, khiến ít nhất một chuyên gia bảo dưỡng trực thăng thiệt mạng.

Nga không kích loạt tỉnh thành Ukraine, 5 người chết, 23 người bị thương

Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền địa phương Ukraine rằng có 5 người thiệt mạng và 23 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine trong 24 giờ qua.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 171 UAV trong đêm, trong đó lực lượng phòng không đã đánh chặn 154 chiếc. Có 12 đòn tấn công được ghi nhận tại 10 địa điểm, đồng thời mảnh vỡ từ các UAV bị bắn hạ rơi xuống 12 khu vực.

Tại tỉnh Kharkiv, hai người thiệt mạng, 7 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào 12 khu dân cư, bao gồm cả thủ phủ Kharkiv, theo Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov.

Ông Syniehubov cho biết thêm tại TP Kharkiv, 6 tòa chung cư, 25 ngôi nhà, hạ tầng đường sắt, ô tô, xe buýt, một máy kéo và một trung tâm thương mại đã bị hư hại trong cuộc tấn công.

Tỉnh trưởng Donetsk - ông Vadym Filashkin đưa tin rằng các cuộc tấn công của Nga khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương trên toàn tỉnh.

Tỉnh Sumy báo cáo về 1 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Nga tại cộng đồng Shostkynska và 2 người bị thương, theo Tỉnh trưởng Oleh Hryhorov.

Ông Hryhorov nói rằng lực lượng Nga đã “cố ý” nhắm vào các công trình dân sự, gây ra hỏa hoạn tại khu dân cư.

Tại tỉnh Kherson, 7 người bị thương sau khi Nga tấn công 37 khu dân cư, bao gồm cả TP Kherson.

Các tỉnh Zaporizhzhia và Odessa cũng ghi nhận các trường hợp bị thương do trúng không kích Nga.

Công ty vận hành lưới điện quốc gia Ukraine, Ukrenergo, cho biết ngày 29-4 rằng do các cuộc tấn công của Nga, tình trạng mất điện đã xảy ra tại các tỉnh Donetsk, Sumy, Kharkiv, Chernihiv, Odessa và Zaporizhzhia.

“Tại những nơi điều kiện an ninh cho phép, công tác sửa chữa khẩn cấp đã bắt đầu. Nhân viên ngành điện đang làm mọi cách để khôi phục hoạt động của các thiết bị bị hư hại trong thời gian sớm nhất có thể” - theo thông báo của công ty.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Nga kiểm soát thêm 2 khu dân cư ở Sumy và Donetsk

Ngày 29-4, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 2 cộng đồng dân cư ở Sumy và Donetsk trong 24 giờ qua, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, quân đội Ukraine đã tổn thất khoảng 1.120 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong ngày 29-4.

Cụ thể, Ukraine đã mất hơn 170 binh sĩ và một xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Bắc; khoảng 170 binh sĩ và một trạm radar phản pháo do Mỹ sản xuất trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Tây; và hơn 170 binh sĩ cùng ba xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Nam.

Kiev cũng thiệt hại hơn 275 binh sĩ và một xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Trung tâm; hơn 295 binh sĩ và một xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Đông; và khoảng 40 binh sĩ cùng một hệ thống tên lửa phòng không trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Dnepr.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã tấn công các địa điểm lắp ráp UAV và xuồng không người lái hải quân của Ukraine cũng như các khu vực triển khai của đối phương.

Phòng không Nga cũng đánh chặn và phá hủy 303 UAV và 10 quả bom thông minh của Ukraine.

Nga bác bỏ hoàn toàn khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

Ông Andrey Ivanovich Belousov - Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: TASS

Ông Andrey Ivanovich Belousov - Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ các cáo buộc về kế hoạch tiềm tàng của Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, TASS đưa tin ngày 29-4.

“Chúng tôi cho rằng cần thiết phải bác bỏ những suy đoán vô căn cứ rằng Nga đang xem xét sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine hoặc đe dọa sử dụng loại vũ khí đó. Rõ ràng, điều này đang được thực hiện một cách cố ý để kích động sự thù địch chống Nga” - ông nói.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng Moscow “đang nỗ lực ngăn chặn bất kỳ cuộc đối đầu vũ trang nào giữa các bên sở hữu vũ khí hạt nhân vì điều này sẽ dẫn đến leo thang xung đột hạt nhân”.

“Nga không muốn leo thang căng thẳng. Việc vũ khí hạt nhân không bao giờ được sử dụng là lợi ích tốt nhất của chúng ta” - ông Belousov nhấn mạnh.