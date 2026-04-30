Ông Putin và ông Trump điện đàm 90 phút, bàn Iran, Ukraine 30/04/2026 05:26

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, thảo luận nhiều vấn đề, bao gồm xung đột Ukraine và tình hình Trung Đông.

Ngày 29-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, thảo luận nhiều vấn đề, bao gồm xung đột Ukraine và khủng hoảng tại Vịnh Ba Tư, đài RT dẫn thông báo của trợ lý Điện Kremlin - ông Yury Ushakov.

Trong cuộc điện đàm, ông Putin bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Trump sau vụ tấn công nhằm vào tổng thống Mỹ tại bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng hôm 25-4.

Nhà lãnh đạo Nga “lên án mạnh mẽ” vụ việc, nhấn mạnh rằng “bạo lực chính trị là không thể chấp nhận dưới bất kỳ hình thức nào”, ông Ushakov nói với báo giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau tại bang Alaska (Mỹ) vào tháng 8-2025. Ảnh: WHITE HOUSE

Liên quan cuộc chiến ở Ukraine, ông Putin nói với ông Trump rằng Nga sẵn sàng tuyên bố lệnh ngừng bắn trong dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng (9-5).

Ông Ushakov cho biết Tổng thống Trump “đánh giá tích cực lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh mà Nga công bố”.

“Trong bối cảnh đó, Tổng thống Vladimir Putin đã thông báo với người đồng cấp Mỹ rằng ông cũng sẵn sàng tuyên bố lệnh ngừng bắn trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng” - ông Ushakov nói.

“Tổng thống Trump đã tích cực ủng hộ sáng kiến này, cho rằng ngày lễ này đánh dấu chiến thắng chung của chúng ta trước chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh Thế giới thứ hai” - trợ lý Điện Kremlin nói thêm.

Trong cuộc điện đàm kéo dài 90 phút, theo đề nghị của ông Trump, ông Putin đã thông báo về tình hình tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, nơi lực lượng Nga “đang nắm giữ thế chủ động chiến lược và đẩy lùi vị trí của đối phương”, theo ông Ushakov.

Tổng thống Nga cho biết từ đầu năm 2025, Moscow đã bàn giao hơn 20.000 thi thể cho Kiev, trong khi chỉ nhận lại hơn 500.

Ông Ushakov cho biết ông Trump nói với ông Putin rằng “một thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine đã ở trong tầm tay".

“Tổng thống Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhanh chóng chấm dứt giao tranh, cũng như sẵn sàng làm mọi điều trong khả năng để thúc đẩy điều này. Các đại diện của ông sẽ tiếp tục duy trì đối thoại với cả Moscow và Kiev” - ông Ushakov nói.

“Cả ông Putin và ông Trump đều đưa ra những đánh giá tương đồng về cách hành xử của chính quyền Kiev do [Tổng thống Ukraine Volodymyr] Zelensky lãnh đạo, vốn theo đuổi chính sách kéo dài xung đột, được các nước châu Âu khuyến khích và hậu thuẫn” - trợ lý Điện Kremlin nói thêm.

Theo ông Ushakov, ông Putin nhấn mạnh Moscow mong muốn đạt được các mục tiêu thông qua đàm phán, nhưng “điều này đòi hỏi ông Zelensky phải đưa ra phản hồi tích cực đối với các đề xuất đã được đưa ra nhiều lần, bao gồm cả từ phía Mỹ”.

Tổng thống Nga cũng bày tỏ sự đánh giá cao đối với những nỗ lực cá nhân của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trong việc đoàn tụ trẻ em Nga và Ukraine với gia đình.

Về tình hình Trung Đông, ông Putin ủng hộ quyết định của Trump về việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, đồng thời cảnh báo nguy cơ tái bùng phát xung đột.

Theo ông Ushakov, ông Putin cho biết Moscow sẵn sàng làm trung gian trong tình hình đối đầu này và vẫn duy trì liên lạc với tất cả các bên.

“Đồng thời, Tổng thống Nga nhấn mạnh những hậu quả tất yếu và cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ đối với Iran và các nước láng giềng mà còn với toàn bộ cộng đồng quốc tế, nếu Mỹ và Israel tiếp tục sử dụng vũ lực. Và dĩ nhiên, một chiến dịch trên bộ trên lãnh thổ Iran bị xem là phương án hoàn toàn không thể chấp nhận và nguy hiểm” - vị trợ lý nói.

Ông Ushakov cho biết thêm rằng Tổng thống Trump đã trình bày đánh giá của mình về kết quả của giai đoạn đối đầu quân sự gần đây, cũng như quan điểm về tình hình khó khăn mà Iran và giới lãnh đạo ở Tehran đang đối mặt.

Ông Ushakov nói rằng trong các vấn đề quốc tế, hai tổng thống chủ yếu tập trung vào tình hình Iran và khu vực Vịnh Ba Tư.

Hai bên cũng thảo luận về triển vọng các dự án cùng có lợi trong lĩnh vực kinh tế và năng lượng.

“Khi bàn về quan hệ Nga – Mỹ, hai bên đều đề cập những triển vọng rất lớn của các dự án cùng có lợi trong lĩnh vực kinh tế và năng lượng. Toàn bộ các sáng kiến quy mô lớn trong lĩnh vực kinh tế, như hai tổng thống nhấn mạnh, đã được đại diện hai nước thảo luận cụ thể” - vị trợ lý cho biết thêm.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng sau cuộc điện đàm, ông Trump cho biết đã có một “cuộc trao đổi rất tốt” với ông Putin, “chủ yếu về Ukraine".

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm tìm ra giải pháp, hy vọng là vậy. Tôi tin rằng ông ấy muốn thấy một giải pháp, tôi có thể nói điều đó, và đó là tín hiệu tích cực” - Tổng thống Mỹ nói.

Ukraine và Iran chưa bình luận về cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin.