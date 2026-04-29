Ông Trump phản pháo Thủ tướng Đức ‘không biết mình đang nói gì’ 29/04/2026 08:13

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz, sau khi ông Merz có phát ngôn hoài nghi chiến lược của Mỹ trong cuộc chiến với Iran.

Ngày 28-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cho rằng ông Merz “không biết mình đang nói gì”, sau khi vị thủ tướng Đức nói rằng Washington đang “bị Tehran làm bẽ mặt”.

Trên nền tảng Truth Social, ông Trump viết rằng ông Merz “cho rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều chấp nhận được”, theo hãng tin POLITICO.

"Ông ấy không biết mình đang nói gì! Nếu Iran có vũ khí hạt nhân, toàn bộ thế giới sẽ bị bắt làm con tin. Ngay lúc này, tôi đang triển khai những biện pháp với Iran mà lẽ ra các quốc gia, hay các tổng thống khác, phải thực hiện từ lâu. Thảo nào nước Đức lại đang sa sút nhiều đến vậy, cả về kinh tế lẫn các mặt khác!" - ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Phía Berlin chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Trump.

Tổng thống Trump có phát ngôn trên sau khi Thủ tướng Đức hôm 27-4 nói ông không thấy rõ Mỹ đang theo đuổi chiến lược nào để thoát khỏi cuộc chiến với Iran và nhận định rằng nước Mỹ đã bị "giới lãnh đạo Iran làm cho bẽ mặt".

Ông Merz nói Iran đang “đàm phán một cách rất khéo léo” và “rõ ràng mạnh hơn người ta từng nghĩ”. Ông kêu gọi sớm chấm dứt xung đột vì nó đang tác động trực tiếp đến nền kinh tế Đức.

Trước đó, hồi tháng 3, ông Merz cũng từng nói rằng Đức sẽ khuyên Mỹ không nên tấn công Iran nếu được tham vấn trước, theo hãng tin Reuters.

“Cho đến nay, vẫn chưa có kế hoạch thuyết phục nào về việc làm thế nào để chiến dịch này có thể thành công. Washington đã không tham vấn chúng tôi và cũng không cho rằng cần đến sự hỗ trợ từ châu Âu” - ông Merz nói.