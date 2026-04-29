Cựu Giám đốc FBI bị truy tố với cáo buộc đe dọa tính mạng ông Trump 29/04/2026 11:09

(PLO)- Cựu Giám đốc FBI James Comey bị truy tố với cáo buộc đe dọa tính mạng Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi đăng trên mạng xã hội bức ảnh có nội dung "86 47" hồi 2025.

Ngày 28-4, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ trình bản cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey với cáo buộc đe dọa tính mạng Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua một bức ảnh chụp vỏ sò đăng trên mạng xã hội Instagram.

Bản cáo trạng 2 tội danh

Bản cáo trạng được đệ trình tại Tòa án liên bang khu vực phía Đông bang North Carolina. Lệnh bắt giữ đối với ông Comey do một thư ký tòa án tống đạt, theo đài CNN.

Theo hồ sơ tòa án, ông Comey phải đối mặt các cáo buộc, gồm: đe dọa tổng thống và phát tán thông điệp đe dọa qua mạng lưới thương mại liên bang. Nếu bị kết tội, hình phạt cho các cáo buộc này có thể lên tới 10 năm tù.

Cốt lõi của vụ án bắt nguồn từ một bức ảnh trên Instagram cá nhân của ông Comey vào tháng 5 năm ngoái. Bức ảnh chụp các vỏ ốc trên bãi biển được sắp xếp thành dãy số “86 47”.

Bài đăng của cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey trên Instagram hồi tháng 5-2025, trong đó ông xếp vỏ sò thành dãy số "86 47". Ảnh: NBC NEWS

Bản cáo trạng cáo buộc rằng bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ hiểu hình ảnh những chiếc vỏ sò được xếp thành dãy số “86 47” là “một biểu hiện nghiêm túc về ý định gây tổn hại cho Tổng thống Mỹ”.

Trong tiếng lóng, "86" có nghĩa là loại bỏ hoặc tiêu diệt, trong khi "47" ám chỉ ông Trump - Tổng thống thứ 47 của Mỹ. Thời điểm đó, ông Comey chú thích bức ảnh là: “Sắp đặt vỏ ốc thú vị trong lúc đi dạo trên bãi biển”.

Ông Comey đã gỡ bài đăng ngay trong ngày, đồng thời phân trần trên mạng xã hội rằng ông vốn coi hình ảnh vỏ sò mang "một thông điệp chính trị" nhưng "không nhận ra một số người lại liên tưởng những con số đó với bạo lực".

Trước đó, Bộ An ninh Nội địa đã tiến hành điều tra ông Comey liên quan bài đăng trên Instagram. Cơ quan Mật vụ thậm chí cũng đã tiến hành thẩm vấn cựu Giám đốc FBI.

Các chuyên gia an ninh và pháp lý nhận định với CNN rằng vụ án nói trên nhằm vào ông Comey có thể sẽ rơi vào bế tắc, đặc biệt khi xét đến các điều luật bảo vệ quyền tự do ngôn luận tại Mỹ.

Phản ứng các bên

Ngay sau khi có thông báo truy tố, ông James Comey đã đăng tải video trên tài khoản Substack cá nhân, khẳng định mình vô tội, không sợ hãi và vẫn đặt trọn niềm tin vào nền tư pháp độc lập.

“Tôi vẫn vô tội. Tôi không sợ hãi. Tôi đặt niềm tin vào sự độc lập của hệ thống tư pháp liên bang. Hãy cứ để mọi việc diễn ra. Họ đã quay lại. Lần này là vì một bức ảnh vỏ sò trên bãi biển North Carolina từ một năm trước. Và chuyện này sẽ không dừng lại ở đây” - ông Comey nói.

Ông Comey nhấn mạnh điều quan trọng cần nhớ là "đây không phải là bản chất của đất nước chúng ta, đây không phải là cách Bộ Tư pháp nên hoạt động".

Cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Patrick Fitzgerald, luật sư đại diện của ông Comey, tuyên bố rằng thân chủ của mình "kịch liệt bác bỏ các cáo buộc trong bản cáo trạng được đệ trình tại khu vực phía đông North Carolina".

"Chúng tôi sẽ đấu tranh chống lại các cáo buộc này trước tòa và mong đợi được bảo vệ danh dự cho ông Comey cũng như Tu chính án thứ Nhất" - luật sư Fitzgerald cho biết thêm.

Nhà Trắng đã từ chối đưa ra bình luận và chuyển mọi câu hỏi liên quan đến Bộ Tư pháp.

Tại cuộc họp báo ngày 28-4, Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy ông Comey đã "cố ý và có chủ đích" đưa ra lời đe dọa - vốn là yếu tố cấu thành tội phạm cốt lõi của các cáo buộc.

Khi phóng viên đài NBC News hỏi về cách các công tố viên liên bang có thể chứng minh động cơ của ông Comey, ông Blanche cho biết đã có "một quá trình điều tra kỹ lưỡng" và thông thường, Bộ Tư pháp chứng minh động cơ thông qua các nhân chứng, tài liệu và có khả năng là qua quá trình thẩm vấn nhân chứng.

"Tôi sẽ không bình luận về những bằng chứng mà chúng tôi đang nắm giữ. Điều đó không công bằng với ông ấy, và cũng không công bằng với các công tố viên" - ông Blanche nói.

Trả lời phóng viên CNN về tính pháp lý của lệnh bắt giữ, ông Blanche nhấn mạnh: “Bộ Tư pháp không ban hành lệnh bắt, đó là quyết định của Đại bồi thẩm đoàn. Vụ án sẽ được tiến hành đúng trình tự pháp luật như hàng trăm vụ việc khác”.

Theo hai quan chức cấp cao trong ngành hành pháp (không tiết lộ danh tính), dù lệnh bắt giữ đã được ban hành, các cuộc thảo luận giữa Bộ Tư pháp và nhóm luật sư của ông Comey vẫn đang diễn ra.

Dự kiến ông Comey sẽ tự ra trình diện giới chức liên bang tại North Carolina vào cuối tuần này.

Ông Comey giữ chức giám đốc FBI giai đoạn năm 2013 - 2017 và bị Tổng thống Trump sa thải vài tháng sau khi ông nhậm chức trong nhiệm kỳ đầu.