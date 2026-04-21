Giám đốc FBI kiện tạp chí The Atlantic bôi nhọ ông 'nghiện rượu kinh niên', đòi bồi thường kỷ lục 250 triệu USD 21/04/2026 10:17

(PLO)- Giám đốc FBI Kash Patel khởi kiện tạp chí The Atlantic với cáo buộc bôi nhọ ông "nghiện rượu kinh niên", yêu cầu mức bồi thường kỷ lục 250 triệu USD, trong khi phóng viên Sarah Fitzpatrick tuyên bố "bảo lưu từng câu chữ" và "sẵn sàng cho cuộc chiến pháp lý".

Ngày 20-4, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel đệ đơn kiện tạp chí The Atlantic và phóng viên Sarah Fitzpatrick liên quan bài viết cáo buộc ông Patel có những hành vi gây lo ngại cho đồng nghiệp, theo đài CNN.

Đơn kiện được đệ trình vào sáng 20-4 (giờ địa phương) tại Tòa án Quận Liên bang ở Đặc khu Columbia (Washington, D.C.), yêu cầu mức bồi thường lên tới 250 triệu USD.

Đơn kiện này bác bỏ hoàn toàn các thông tin cho rằng ông Patel “nghiện rượu kinh niên”, thường xuyên vắng mặt không lý do và vi phạm đạo đức ngành tư pháp.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Phía ông Patel đặc biệt nhấn mạnh sự sai lệch trong chi tiết bài báo khẳng định lực lượng chức năng từng phải dùng “thiết bị phá cửa” để đưa ông ra khỏi phòng khóa kín. Theo đơn kiện, những cáo buộc này không chỉ bôi nhọ cá nhân mà còn trực diện tấn công vào uy tín an ninh quốc gia.

Đáp lại, đại diện The Atlantic khẳng định vụ kiện hoàn toàn “vô căn cứ”. Phóng viên Fitzpatrick cho biết bài báo là kết quả của một quá trình điều tra công phu với mạng lưới hơn 20 nguồn tin mật, bao gồm từ giới tinh hoa chính trị, quan chức tình báo cho đến các nhân chứng trực tiếp tại khách sạn nơi ông Patel từng lưu trú.

Trước đó, xuất hiện trên chương trình MS NOW tối 17-4, ông Fitzpatrick khẳng định: “Tôi bảo lưu từng câu chữ trong bài viết này. Chúng tôi có đội ngũ luật sư xuất sắc nhất sẵn sàng cho cuộc chiến pháp lý này”.