Lầu Năm Góc, FBI vào cuộc điều tra 6 nghị sĩ Dân chủ bị cáo buộc kích động nổi loạn 26/11/2025 10:49

(PLO)- Lầu Năm Góc vào cuộc điều tra và FBI đang lên lịch thẩm vấn 6 nghị sĩ Dân chủ bị cáo buộc có hành vi kích động nổi loạn.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang lên lịch thẩm vấn 6 nghị sĩ Dân chủ liên quan cáo buộc “phản bội” từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và cáo buộc “có hành vi kích động nổi loạn” từ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, đài NBC News đưa tin ngày 25-11.

6 nghị sĩ Dân chủ này là: Thượng nghị sĩ Mark Kelly, Thượng nghị sĩ Alissa Slotkin, Hạ nghị sĩ Jason Crow, Hạ nghị sĩ Maggie Goodlander, Hạ nghị sĩ Chris Deluzio và Hạ nghị sĩ Chrissy Houlahan.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Kelly trong cuộc họp báo kêu gọi công bố hồ sơ của tỉ phú ấu dâm Epstein tại Đồi Capitol ở thủ đô Washington DC (Mỹ) ngày 18-11. Ảnh: UPI

6 người này đã xác nhận là họ sẽ bị FBI thẩm vấn liên quan sự xuất hiện của họ trong một video khuyến khích các quân nhân Mỹ từ chối tuân thủ các mệnh lệnh bất hợp pháp.

Bối cảnh video

Video được thực hiện trong bối cảnh quân đội Mỹ, dưới thời Tổng thống Trump, đã thực hiện hơn 20 cuộc không kích vào các tàu thuyền ở vùng biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương trong các chiến dịch truy quét buôn lậu ma túy, khiến nhiều người trên các tàu này thiệt mạng. Tính hợp pháp của những cuộc tấn công được thực hiện mà không có sự cho phép của Quốc hội đã bị đặt câu hỏi.

Hôm 24-11, một nhóm thượng nghị sĩ đảng Dân chủ, bao gồm các nghị sĩ Kelly và Slotkin, đã viết thư cho Bộ trưởng Hegseth và Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi yêu cầu họ giải mật ý kiến ​​bằng văn bản của Văn phòng cố vấn pháp lý Bộ Tư pháp từ tháng 9 về cơ sở pháp lý trong nước và quốc tế cho các cuộc tấn công.

FBI chuẩn bị thẩm vấn, Lầu Năm Góc điều tra

Tuần trước, Tổng thống Trump đã chỉ trích đoạn video, cáo buộc 6 nghị sĩ là “những kẻ phản bội” và có “hành vi kích động” và rằng “ngày xưa, nếu bạn nói một điều như vậy, bạn sẽ bị trừng phạt bằng cái chết”.

Ngày 25-11, nghị sĩ Slotkin nói rằng Cục Chống khủng bố của FBI “dường như đã mở một cuộc điều tra về tôi để đáp lại một đoạn video mà Tổng thống Trump không thích”.

4 nghị sĩ Goodlander, Crow, Deluzio và Houlahan cùng ra tuyên bố chung cáo buộc “Tổng thống Trump đang sử dụng FBI như một công cụ để đe dọa và quấy rối các thành viên của Quốc hội”.

Trong khi đó Văn phòng của nghị sĩ Kelly trao đổi với NBC News rằng ông “sẽ không im lặng trước nỗ lực của Tổng thống Trump và Bộ trưởng Hegseth nhằm đe dọa và ngăn cản ông thực hiện công việc của mình với tư cách là Thượng nghị sĩ Mỹ”.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Kelly - một cựu đại úy Hải quân - đưa hình ảnh mình đeo huy chương lên X. Ảnh: X

Trước đó cùng ngày 25-11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth chỉ trích “video kích động nổi loạn” của nghị sĩ Kelly là hành động “cố tình phá hoại trật tự và kỷ luật”.

Lầu Năm Góc hôm 24-11 cho biết đang điều tra nghị sĩ Kelly về “những cáo buộc nghiêm trọng về hành vi sai trái” liên quan vai trò của ông trong đoạn video.

Theo Lầu Năm Góc, nghị sĩ Kelly có thể được triệu tập trở lại phục vụ trong quân đội và có thể phải đối mặt tòa án quân sự vì những hành vi vi phạm Bộ luật thống nhất về tư pháp quân sự. Luật này yêu cầu các quân nhân phải tuân thủ “bất kỳ lệnh hoặc quy định chung hợp pháp nào”.

Đáp lại tuyên bố từ Lầu Năm Góc, trong ngày 24-11 nghị sĩ Kelly tuyên bố trên X rằng cuộc điều tra của Lầu Năm Góc “sẽ không hiệu quả”.

Phản đối từ thành viên Cộng hòa

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lisa Murkowski chỉ trích cuộc điều tra của Lầu Năm Góc đối với nghị sĩ Dân chủ Kelly và cuộc điều tra của FBI đối với 6 nghị sĩ Dân chủ.

“Thượng nghị sĩ Kelly đã dũng cảm phục vụ đất nước với tư cách là phi công trong Hải quân Mỹ trước khi hoàn thành bốn nhiệm vụ tàu con thoi với tư cách là phi hành gia của NASA (Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ). Việc cáo buộc ông ấy và các nhà lập pháp khác tội phản quốc và kích động nổi loạn chỉ vì họ đã đúng khi chỉ ra rằng quân nhân có thể từ chối các mệnh lệnh bất hợp pháp là hành động liều lĩnh và hoàn toàn sai trái. Bộ Quốc phòng và FBI chắc chắn có những ưu tiên quan trọng hơn cuộc điều tra phù phiếm này” – nữ Thượng nghị sĩ Murkowski viết trên X.