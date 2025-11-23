Nữ nghị sĩ Greene - đồng minh của ông Trump muốn tranh cử tổng thống Mỹ? 23/11/2025 07:54

(PLO)- Có tin Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene đang cân nhắc tranh cử tổng thống năm 2028, giữa lúc quan hệ giữa bà với đồng minh lâu năm là Tổng thống Mỹ Donald Trump rạn nứt.

Tạp chí TIME ngày 22-11 dẫn lời 2 nguồn thạo tin cho biết Hạ nghị sĩ Cộng hòa tại bang Georgia - bà Marjorie Taylor Greene đã nói riêng với các đồng minh rằng bà đang "cân nhắc nghiêm túc" việc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2028.

Một số nguồn tin khác được cho là quen thuộc với của nữ nghị sĩ cũng xác nhận khả năng này.

Bà Greene không phản hồi các cuộc gọi và tin nhắn yêu cầu bình luận. Người phát ngôn của bà cũng không trả lời các đề nghị tương tự.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh bà Greene thông báo sẽ rời Hạ viện vào tháng 1-2026. Quyết định được đưa ra giữa lúc quan hệ của bà với Tổng thống Donald Mỹ Trump - người từng là đồng minh chính trị quan trọng - rạn nứt.

Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene - đồng minh lâu năm, vừa xảy ra bất đồng với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Kenny Holston/ The New York Times

Bà Greene từng xây dựng hình ảnh như một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với ông Trump.

Tuy nhiên, trong vài tháng qua, bà Greene đã công khai bất đồng với ông Trump về một số vấn đề chính sách, trong đó có đánh giá về chi phí sinh hoạt.

Nữ hạ nghị sĩ cho biết một trong những nguyên nhân rạn nứt là việc bà thúc đẩy công bố hồ sơ của tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Bà cũng trở thành nghị sĩ Cộng hòa đầu tiên gọi chiến dịch tấn công của Israel vào Dải Gaza là hành vi diệt chủng.

Tổng thống Trump sau đó viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ông “rút lại sự ủng hộ” dành cho bà Greene và cho biết sẵn sàng ủng hộ ứng viên khác trong cuộc bầu cử sơ bộ tại Georgia.

Một số nghị sĩ Cộng hòa cho rằng nếu bà Greene tranh cử, bà có thể đóng vai trò tương tự ứng viên độc lập Robert F. Kennedy Jr. trong cuộc bầu cử 2024.

Điều này đồng nghĩa là bà có khả năng thu hút một bộ phận cử tri bảo thủ và từ đó tạo ảnh hưởng đáng kể đối với cuộc đua của đảng Cộng hòa.

Bà Greene trở thành nhân vật gây chú ý toàn quốc trong cuộc bầu cử 2020 và giữ ghế Hạ viện từ tháng 1-2021.

Thông tin bà cân nhắc tranh cử tổng thống được xem là diễn biến mới đáng chú ý trong nội bộ đảng Cộng hòa trước thềm mùa bầu cử 2028.

Theo hãng tin NOTUS, nếu có thật thì đây cũng không phải lần đầu bà Greene bày tỏ mong muốn theo đuổi vị trí người đứng đầu Nhà Trắng.