Ông Lukashenko: Tên lửa Oreshnik của Nga đã được triển khai sẵn sàng chiến đấu ở Belarus 19/12/2025 05:30

(PLO)- Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko cho biết Belarus đã triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik của Nga và “hiện đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu”.

Ngày 18-12, Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko cho biết nước này đã triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik của Nga và “hiện đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu”, theo hãng thông tấn Belta.

“Những vị trí đầu tiên dành cho hệ thống tên lửa Oreshnik đã được hoàn thiện. Hệ thống được triển khai từ hôm qua và hiện đã đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu” - ông Lukashenko nói khi phát biểu trước tại Đại hội Nhân dân Toàn Belarus lần thứ 7.

Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko phát biểu tại Đại hội Nhân dân Toàn Belarus ở thủ đô Minsk ngày 18-12. Ảnh: BELTA

Cũng theo ông Lukashenko, bất kỳ động thái gây hấn nào nhằm vào biên giới Belarus sẽ bị coi là mối đe dọa đối với liên minh Belarus - Nga.

Ông Lukashenko cũng đáp lại những chỉ trích của những người nghi ngờ sự cần thiết phải triển khai các loại vũ khí hùng mạnh như vậy tại Belarus, cho rằng Belarus sẽ trở thành mục tiêu tấn công đầu tiên và hiện đã nằm trong tầm ngắm.

“Đừng mắc bẫy những luận điệu như vậy” - tổng thống Belarus kêu gọi.

Những phát biểu này được đưa ra hơn một tháng sau khi ông Lukashenko nói rằng hệ thống tên lửa do Nga sản xuất sẽ được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu vào tháng 12, đồng thời cho biết việc triển khai nhằm phát đi thông điệp rằng Minsk “có thể ra đòn nếu tình hình trở nên căng thẳng”.

Trước đó, tại lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Belarus vào tháng 7, nhà lãnh đạo Belarus cho biết ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thống nhất rằng hệ thống này sẽ được triển khai trước khi kết thúc năm.

Hệ thống Oreshnik lần đầu tiên được sử dụng vào tháng 11-2024 khi Nga tuyên bố đã tấn công một nhà máy tại TP Dnipro (Ukraine) nhằm đáp trả việc Kiev sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga.

Tháng 9, Minsk cho biết lực lượng Nga và Belarus đã diễn tập lập kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược và triển khai Oreshnik trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Zapad-2025 được tổ chức tại Belarus.

Trong bài phát biểu, ông Lukashenko cũng cho biết Belarus đã bắt đầu xây dựng một cuộc đối thoại “mang tính xây dựng” nhưng “rất khó khăn” với Mỹ.

“Mọi thứ đang tiến triển hướng tới một thỏa thuận lớn. Mọi thứ đang đi theo hướng chúng ta phải gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và đạt được một thỏa thuận” - ông Lukashenko nói, đồng thời cho biết phía Mỹ bảo đảm sẽ dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt.

“Họ hiểu vì sao chúng tôi hay Nga phản đối sự lạm dụng đồng USD chứ? Các vị (Mỹ) muốn duy trì đồng USD là đồng tiền dự trữ, đúng không? Vậy tại sao lại làm như thế? Ông Trump hiểu điều này. Vì vậy, lẽ phải thuộc về chúng tôi, và thời gian sẽ đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó” - vị tổng thống nói thêm.

Ông Lukashenko cho rằng ông Trump có thể được trao Giải Nobel Hòa bình vào năm 2026, đồng thời cho biết Minsk và Washington đang thảo luận việc mở lại Đại sứ quán Mỹ tại Belarus, nhưng vẫn chưa thống nhất về việc bên nào sẽ đảm nhiệm an ninh cho cơ quan đại diện này.

“Họ (Mỹ) nói: ‘Hãy xem, Thủy quân lục chiến, đó là chính sách của chúng tôi: người của chúng tôi phải bảo vệ đại sứ quán’. Tôi nói: ‘Cảm ơn, nhưng không, chúng tôi sẽ để (Bộ trưởng Nội vụ Ivan) Kubrakov đảm nhiệm an ninh. Chúng tôi không cần Thủy quân lục chiến’. Họ đang suy nghĩ về điều đó” - ông Lukashenko nói tiếp.

Ông cũng mô tả Liên minh châu Âu (EU) là một trong bốn “cực quyền lực” của thế giới, bên cạnh Mỹ, Nga và Trung Quốc.

“Nhưng với những rối ren nội bộ và các yêu sách của họ, cực này có thể gặp nguy!” - theo nhà lãnh đạo Belarus.