Nga, Trung Quốc lên tiếng về căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela 19/12/2025 05:25

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cảnh báo rằng căng thẳng Mỹ-Venezuela tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng và có thể dẫn tới “những diễn biến khó lường”.

Ngày 18-12, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cảnh báo rằng căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng và có thể dẫn tới “những diễn biến khó lường”, theo đài RT.

Cảnh báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16-12 gia tăng sức ép lên Caracas bằng việc thông báo mở rộng một phần lệnh phong tỏa hải quân nhằm ngăn chặn xuất khẩu dầu thô của Venezuela.

Đáp lại, Venezuela chỉ trích các động thái của Mỹ.

Bình luận về những diễn biến này, ông Peskov nói: “Dĩ nhiên, chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia trong khu vực kiềm chế để tránh bất kỳ diễn biến khó lường nào của tình hình”.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nhấn mạnh Nga coi Venezuela là một đối tác quan trọng.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi chính quyền ông Trump tuân thủ một “cách tiếp cận hợp lý và thực dụng”, cảnh báo rằng những bước đi sai lầm có thể trở thành “sai lầm chết người” và làm tình hình thêm căng thẳng.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.

Trung Quốc cũng bày tỏ quan ngại tương tự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nói rằng Bắc Kinh phản đối “mọi hành vi đơn phương và bắt nạt”, đồng thời ủng hộ quyền chủ quyền của Venezuela trong việc “tự chủ phát triển hợp tác cùng có lợi với các quốc gia khác”.

Ông Trump gần đây cho biết Mỹ sẽ tăng cường hiện diện hải quân gần Venezuela, tuyên bố rằng quốc gia Mỹ Latinh này đang “bị bao vây hoàn toàn bởi hạm đội lớn nhất từng được tập hợp trong lịch sử Nam Mỹ”, đồng thời yêu cầu Caracas trả lại “toàn bộ dầu mỏ, đất đai và các tài sản khác mà họ trước đây đã đánh cắp của chúng tôi”.

Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro cáo buộc Washington tìm cách “áp đặt một chính phủ bù nhìn” sẵn sàng từ bỏ chủ quyền và tài nguyên quốc gia, biến đất nước thành một thuộc địa trên thực tế. Ông Maduro cam kết sẽ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và tài sản quốc gia.