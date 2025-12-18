Những điểm nổi bật trong bài phát biểu cuối năm của ông Trump 18/12/2025 18:25

(PLO)- Chỉ trích cựu Tổng thống Joe Biden, nói về giấc mơ Mỹ, các cuộc xung đột,... là những vấn đề được đề cập trong bài phát biểu cuối năm ngắn gọn của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước toàn quốc.

Tối 17-12 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu dài 18 phút - được đánh giá là bài phát biểu ngắn hiếm hoi của ông - trước toàn quốc nhằm đánh dấu việc khép lại năm đầu tiên ông trở lại nắm quyền, theo tờ The Hill.

Bài phát biểu, theo đúng phong cách thường thấy, chủ yếu được ghép lại từ những câu nói quen thuộc mà ông thường dùng tại các sự kiện, mít tinh và các bài phát biểu ở Nhà Trắng.

Dưới đây là những điểm đáng chú ý nhất của bài phát biểu này.

Chỉ trích chính quyền Tổng thống Joe Biden

Tổng thống Trump mở đầu bài phát biểu bằng việc khẳng định rằng ông đã “thừa hưởng một mớ hỗn độn” từ chính quyền tiền nhiệm.

“11 tháng trước, tôi thừa hưởng một mớ hỗn độn, và tôi đang khắc phục nó” - ông Trump nói ngay từ câu đầu tiên.

Ông Trump so sánh các chỉ số kinh tế và lạm phát của chính quyền ông với người tiền nhiệm. Các chỉ số của ông Biden yếu hơn đáng kể, phần lớn là do đại dịch Covid-19 gây ra sự hỗn loạn kinh tế và lạm phát tăng vọt trên toàn thế giới.

“Tình trạng [lạm phát cao] này xảy ra dưới thời chính quyền Dân chủ, và đó cũng là lúc chúng ta bắt đầu nghe đến từ ‘khả năng chi trả’” - ông Trump nói thêm.

Theo các thống kê, ông Trump đã nhắc đến ông Biden khoảng 6 lần trong bài phát biểu của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước toàn quốc tối 17-12. Ảnh: WHITE HOUSE

Khoản thưởng thêm cho binh sĩ

Giới phân tích cho rằng thông tin đáng chú ý đáng chú ý nhất trong bài phát biểu là khoản thưởng thêm cho các binh sĩ.

Ông Trump cho biết hơn 1,4 triệu quân nhân đang tại ngũ sẽ nhận được một khoản tiền để kỷ niệm 250 năm ngày quốc khánh Mỹ vào năm tới.

Ông Trump gọi khoản chi trả 1.776 USD này là “cổ tức chiến binh”, nói thêm rằng “các tấm séc đã được gửi đi” tới “mọi binh sĩ”.

Không có tin lớn về Venezuela

Ngay từ khi bài phát biểu được thông báo, đã xuất hiện những lời đồn đoán rằng ông Trump có thể đưa ra một tuyên bố mang tính chấn động về Venezuela.

Gần đây, tổng thống Mỹ liên tục gia tăng giọng điệu cứng rắn nhằm vào Caracas, trong đó có bài đăng trên mạng xã hội tối 16-12. Khi đó, ông ra lệnh “phong tỏa hoàn toàn và triệt để” các “tàu chở dầu bị trừng phạt” đi đến hoặc rời khỏi Venezuela.

Một số bình luận viên bảo thủ còn suy đoán rằng ông Trump thậm chí có thể tuyên chiến với Venezuela trong bài phát biểu tối 17-12.

Cuối cùng, bài phát biểu hoàn toàn không đề cập vấn đề này.

Đổ lỗi cho đảng Dân chủ về chi phí sinh hoạt và y tế

Gần đây, Tổng thống Trump tỏ ra đặc biệt bực bội trước các chỉ số thăm dò thấp liên quan chi phí sinh hoạt, cũng như những lo ngại về việc phí bảo hiểm y tế tăng cao.

Đảng Dân chủ đã phản đối đợt đóng cửa chính phủ gần đây với lập luận cần gia hạn các khoản trợ cấp tăng cường cho đa số người mua bảo hiểm y tế thông qua các sàn giao dịch được thiết lập theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (còn gọi là Obamacare).

Ông Trump gọi đạo luật do cựu Tổng thống Obama ban hành là “Đạo luật Chăm sóc Không Thể Chi Trả”. Nhắm vào đảng Dân chủ, ông nói việc phí bảo hiểm tăng là “lỗi của họ. Không phải lỗi của đảng Cộng hòa”, đồng thời cáo buộc phe đối lập bị các công ty bảo hiểm y tế “kiểm soát”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng lặp lại những lập luận tương tự về tình trạng giá cả leo thang nói chung, gọi đó là “thảm họa lạm phát của đảng Dân chủ”, thứ mà ông cho là đã “cướp đi quyền sở hữu nhà của hàng triệu người Mỹ và thực chất là cướp đi giấc mơ Mỹ”.

Người kiến tạo hòa bình

Trong bài phát biểu trước toàn quốc, ông Trump tự khắc họa mình là người kiến ​​tạo hòa bình, nói rằng ông đã “giải quyết 8 cuộc chiến trong 10 tháng”.

Ông tuyên bố đã mang lại hòa bình cho Trung Đông “lần đầu tiên sau 3.000 năm”.