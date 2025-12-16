Ông Trump chính thức kiện đài BBC, đòi bồi thường 10 tỉ USD 16/12/2025 10:33

Ngày 15-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức khởi kiện đài BBC về cáo buộc hành vi phỉ báng liên quan các đoạn video phát biểu bị cắt ghép, khiến người xem hiểu lầm rằng ông chỉ đạo người ủng hộ tấn công Điện Capitol, hãng Reuters đưa tin.

Ông Trump nộp đơn kiện tại bang Florida (Mỹ), do thời hiệu nộp đơn tại Anh đã hết.

Trong đơn kiện, ông Trump cáo buộc đài truyền hình Anh đã phỉ báng ông bằng cách cắt ghép các phần trong bài phát biểu ngày 6-1-2021.

Cụ thể, BBC đã ghép đoạn ông kêu gọi người ủng hộ tuần hành đến Điện Capitol với đoạn ông hô hào "chiến đấu hết mình", đồng thời cố tình lược bỏ phần ông kêu gọi biểu tình trong hòa bình.

Logo của đài BBC tại trụ sở của đài ở thủ đô London (Anh). Ảnh: Andy Rain/EPA/Shutterstock

Ngoài ra, đơn kiện của ông Trump còn cáo buộc BBC vi phạm luật pháp bang Florida (Mỹ) về nghiêm cấm các hành vi thương mại gian dối và không công bằng. Ông Trump yêu cầu mức bồi thường 5 tỉ USD cho mỗi tội danh trong 2 tội danh được nêu, nâng tổng số tiền đòi bồi thường lên 10 tỉ USD.

Về phía BBC, đài này đã gửi lời xin lỗi đến ông Trump, thừa nhận sai sót trong đánh giá và thừa nhận rằng việc chỉnh sửa video đã gây ra ấn tượng sai lầm về việc ông trực tiếp kêu gọi bạo lực. Tuy nhiên, BBC khẳng định vụ việc này không có căn cứ pháp lý để khởi kiện.

Trong hồ sơ đệ trình lên tòa án liên bang tại TP Miami (Florida), ông Trump lập luận rằng bất chấp lời xin lỗi, BBC "đã không thể hiện sự hối lỗi thực sự về hành vi sai trái của họ, cũng như không có những thay đổi mang tính thể chế có ý nghĩa để ngăn chặn các hành vi lạm dụng báo chí trong tương lai".

Hiện tại, các luật sư của ông Trump và người phát ngôn Nhà Trắng chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn của BBC nói với Reuters rằng họ "chưa có thêm liên hệ nào từ các luật sư của Tổng thống Trump vào thời điểm này" và quan điểm của nhà đài vẫn không thay đổi. BBC cũng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức sau khi đơn kiện chính thức được đệ trình.

Trong bộ phim mang tên “Trump: A Second Chance?” (Trump: Cơ hội thứ hai?), bài phát biểu ngày 6-1-2021 của ông Trump bị biên tập thành câu: “Chúng ta sẽ đi xuống Điện Capitol và tôi sẽ đi cùng mọi người, và chúng ta chiến đấu. Chúng ta chiến đấu hết mình và nếu mọi người không chiến đấu hết mình, mọi người sẽ không còn đất nước này nữa”.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Chúng ta sẽ đi xuống Điện Capitol và cổ vũ các thượng nghị sĩ và dân biểu can đảm của chúng ta” còn cụm “chiến đấu hết mình” xuất hiện 54 phút sau đó.

Vụ việc đã khiến tổng giám đốc và trưởng ban tin tức của đài phải từ chức.