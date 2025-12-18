Hạ viện Mỹ bác 2 dự thảo nghị quyết kiềm chế chiến dịch của ông Trump nhằm vào Venezuela 18/12/2025 10:14

(PLO)- Hạ viện Mỹ vừa bác bỏ 2 dự thảo nghị quyết nhằm kiềm chế chiến dịch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Venezuela, với số phiếu sít sao.

Ngày 17-12, Hạ viện Mỹ đã bác bỏ 2 dự thảo nghị quyết nhằm hạn chế các hành động cứng rắn của Tổng thống Donald Trump đối với Venezuela, hãng Reuters đưa tin.

Với thế đa số thuộc về đảng Cộng hòa, Hạ viện đã bỏ phiếu với tỉ lệ 216 phiếu thuận và 210 phiếu chống để bác bỏ dự thảo nghị quyết do Hạ nghị sĩ Gregory Meeks của bang New York (thành viên Dân chủ cao cấp nhất trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện) bảo trợ.

Dự thảo nghị quyết này yêu cầu rút các lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động thù địch với "bất kỳ tổ chức khủng bố nào do Tổng thống chỉ định ở Tây Bán cầu", trừ khi được Quốc hội cho phép.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Hạ viện cũng bỏ phiếu với tỉ lệ 213 phiếu thuận và 211 phiếu chống để bác bỏ một dự thảo nghị quyết khác do Hạ nghị sĩ Jim McGovern của bang Massachusetts (thành viên Dân chủ cao cấp nhất trong Ủy ban Nội quy Hạ viện) bảo trợ.

Dự thảo nghị quyết này yêu cầu đương kim Tổng thống Mỹ phải rút quân khỏi các hành động thù địch trực tiếp hoặc gián tiếp chống lại Venezuela nếu không có sự phê chuẩn của cơ quan lập pháp.

Theo Reuters, kể từ đầu tháng 9, quân đội Mỹ đã thực hiện hơn 20 cuộc không kích nhằm vào các tàu bị nghi ngờ vận chuyển ma túy tại khu vực Caribe và Thái Bình Dương, khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Gần đây nhất, ngày 16-12, ông Trump ra lệnh phong tỏa tất cả tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela.

Trao đổi với báo chí ngày 17-12, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang tìm cách giành lại dầu mỏ, đất đai và các tài sản khác mà ông cho là vốn thuộc về Mỹ và bị Venezuela tướt đoạt. Theo người đứng đầu Nhà Trắng, đó là lý do thúc đẩy ông áp đặt một lệnh phong tỏa hải quân đối với quốc gia Mỹ Latinh này.