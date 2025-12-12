Mỹ áp thêm trừng phạt lên Venezuela, ông Maduro điện đàm với ông Putin 12/12/2025 07:52

(PLO)- Nhà Trắng nói cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ Venezuela và Nga không khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump lo ngại.

Ngày 11-12, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro điện đàm với người đồng cấp Nga – Tổng thống Vladimir Putin giữa lúc Mỹ tiếp tục tăng cường áp lực lên gia đình ông Maduro và các hãng tàu giúp Caracas buôn dầu bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây, theo hãng tin Reuters.

Mỹ trừng phạt gia đình ông Maduro, ngành dầu mỏ Venezuela

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 11-12 tuyên bố áp lệnh trừng phạt đối với 3 cháu trai của Đệ nhất Phu nhân Venezuela Cilia Adela Flores de Maduro. Hai trong số này từng vướng vào một vụ bắt giữ ma tuý lớn do Cơ quan Phòng chống ma tuý Mỹ (DEA) tiến hành tại Haiti năm 2015, bị kết án tù tại Mỹ nhưng đã được trả tự do năm 2022 theo một thoả thuận trao đổi tù nhân giữa Washington và Caracas.

Bản thân bà Cilia Flores đã bị Mỹ trừng phạt năm 2018 với cáo buộc tham nhũng. Ông Nicolas Maduro cũng Washington áp nhiều biện pháp trừng phạt và hạn chế khác nhau với các cáo buộc tham nhũng, buôn ma tuý và bầu cử “phi dân chủ”.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Đệ nhất Phu nhân Cilia Adela Flores de Maduro. Ảnh: BLOOMBERG

6 hãng vận tải biển của Venezuela này và 6 tàu chở dầu treo cờ Panama, Hong Kong và Quần đảo Cook cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt vì bị Mỹ cáo buộc “tham gia vào các hoạt động vận chuyển gian dối và không an toàn” và cung cấp nguồn tài chính cho chính quyền ông Maduro.

Venezuela chưa lên tiếng công khai sau khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới. Chính quyền Caracas kịch liệt phủ nhận mọi liên hệ với việc buôn ma tuý và các tổ chức tổ phạm.

Ông Maduro còn cáo buộc vụ bắt giữ 2 cháu trai tại Haiti là hành vi “bắt cóc” dựa trên cái gọi là cáo buộc “được được dàn dựng, mang động cơ chính trị” từ phía Mỹ.

Chuyên gia về an ninh năng lượng khu vực Mỹ Latinh đến từ Viện Baker thuộc Đại học Rice (bang Texas, Mỹ) - ông Francisco Monaldi nhận định rằng lệnh trừng phạt mới làm gia tăng rủi ro khi đi khỏi vùng biển Venezuela trở nên cao hơn. Đặc biệt đối với các tàu bị trừng phạt, buộc công ty dầu nhà nước Venezuela PDVSA phải giảm giá hoặc đưa ra các điều kiện ưu đãi hơn để giữ khách hàng truyền thống.

Ông Maduro điện đàm với ông Putin; Brazil xác nhận liên lạc đầu tiên với Venezuela

Cùng ngày 11-12, ông Maduro đã điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin của Nga. Theo hãng thông tấn Venezuela AVN và hãng thông tấn Nga TASS, ông Putin “tái khẳng định sự ủng hộ của mình đối với đường lối của chính quyền ông Maduro nhằm bảo vệ lợi ích và chủ quyền quốc gia trước áp lực bên ngoài ngày càng gia tăng”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trái) ký thỏa thuận hợp tác và đối tác chiến lược hồi tháng 5 tại Moscow (Nga). Ảnh: AFP

Hai vị nguyên thủ cũng nhấn mạnh rằng “các kênh liên lạc trực tiếp giữa hai nước vẫn được duy trì thường xuyên” và “khẳng định tính chất chiến lược, mạnh mẽ và ngày càng phát triển của mối quan hệ song phương” trên cơ sở thỏa thuận hợp tác và đối tác chiến lược đã bắt đầu có hiệu lực từ tháng 11.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Venezuela - ông Sergey Malik-Bagdasarov hôm 3-12 tuyên bố Moscow sẽ xem xét hỗ trợ nếu Caracas ngỏ lời.

Trước yêu cầu bình luận về cuộc điện đàm mới nhất giữa ông Maduro và ông Putin, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt hôm 11-12 cho biết Tổng thống Trump “không nói chuyện với Tổng thống Putin” trong cùng ngày, do đó hai nhà lãnh đạo chưa thảo luận về cuộc điện đàm Putin-Maduro. Bà Leavitt cũng cho rằng cuộc điện đàm Putin-Maduro không “gây ra bất kỳ lo ngại nào” cho ông Trump.

Cùng ngày 11-12, tờ O Globo (Brazil) dẫn một số nguồn tin từ chính quyền Brazil, cho biết ông Maduro đã điện đàm với Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva vào ngày 2-12 để thảo luận về tình hình ở Nam Mỹ và vùng biển Caribe.

Chính phủ Brazil đã xác nhận có một “cuộc điện đàm chớp nhoáng” như vậy, song nhấn mạnh không có diễn biến đáng chú ý nào sau cuộc gọi. Phía Venezuela chưa lên tiếng về cuộc điện đàm này.

Đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo Brazil và Venezuela điện đàm kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống Venezuela năm 2024. Brazil bày tỏ thái độ thận trọng trước các cáo buộc gian lận bầu cử ở Venezuela và vẫn chưa chính thức công nhận việc ông Maduro tái đắc cử.

Các diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng Mỹ-Venezuela liên tục tăng cao. Sau chiến dịch tấn công các “tàu ma tuý” trên vùng biển gần Venezuela từ đầu tháng 9, Mỹ hôm 10-12 đã bắt một tàu chở dầu cỡ lớn được cho là thuộc “mạng lưới vận chuyển dầu bất hợp pháp” giúp Caracas lách các lệnh trừng phạt của phương Tây. Caracas gay gắt chỉ trích, gọi đó là “vụ trộm cắp trắng trợn”.

Hãng tin Reuters hôm 11-12 dẫn 6 nguồn thạo tin, cho biết Mỹ đã lập danh sách và có thể bắt thêm nhiều tàu chở dầu nữa của Venezuela. Washington và Caracas chưa bình luận về thông tin này.