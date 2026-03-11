Hải quân Anh: 3 tàu hàng trúng vật thể nghi là đạn pháo ở eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư 11/03/2026 16:09

(PLO)- Hải quân Anh cho biết 3 tàu hàng đã bị trúng vật thể nghi là đạn pháo ở eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran leo thang.

Ngày 11-3, Hải quân Anh cho biết 3 tàu đã bị trúng vật thể nghi là đạn pháo ở eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran có nhiều diễn biến phức tạp. Theo hãng tin Bloomberg, các tàu này chưa xác định được danh tính.

Cụ thể, ba tàu trên gồm 1 tàu chở hàng ở eo biển Hormuz ngoài khơi Oman, 1 tàu container ở phía tây Ras Al-Khaimah (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất – UAE) và 1 tàu vận chuyển hàng rời ở khu vực phía tây bắc Dubai (UAE). Theo Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Anh, tàu chở hàng ở eo biển Hormuz được ghi nhận có hỏa hoạn và thủy thủ đoàn đã được sơ tán.

Các tàu chở hàng và tàu chở dầu đi lại trên eo biển Hormuz trước xung đột. Ảnh: AFP



Từ ngày 28-2 đến ngày 11-3, Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Anh đã nhận được báo cáo về 10 vụ tấn công nhằm vào các tàu đi qua khu vực eo biển Hormuz.

Hoạt động giao thông qua eo biển Hormuz – điểm nối quan trọng đối với xuất khẩu năng lượng toàn cầu – gần như đã bị đình trệ kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran bắt đầu hồi cuối tháng 2. Tình trạng gần như đình trệ này đã buộc một số nhà sản xuất dầu lớn nhất vùng Vịnh phải giảm sản lượng xuất khẩu.

Đài CNN ngày 10-3 dẫn hai nguồn tin nắm được các báo cáo tình báo của Mỹ nói rằng Iran đã bắt đầu rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Các nguồn tin cho biết việc rải thủy lôi hiện vẫn chưa diễn ra trên diện rộng, mới chỉ có vài chục quả được thả trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, Iran vẫn còn từ 80% đến 90% số tàu nhỏ và tàu rải thủy lôi, vì vậy lực lượng Iran hoàn toàn có khả năng thả hàng trăm quả thủy lôi xuống tuyến đường thủy này, theo nguồn tin.

Iran chưa lên tiếng về thông tin rải thủy lôi từ các nguồn tin của CNN.

Về chính thức, Iran tuyên bố không phong tỏa eo biển Hormuz nhưng cảnh báo an ninh với các tàu trong bối cảnh chiến sự và để mở khả năng đóng eo biển này nếu xung đột leo thang bắt kéo dài. Ngày 9-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố bất kỳ quốc gia Ả Rập hoặc châu Âu nào trục xuất các đại sứ Israel và Mỹ khỏi lãnh thổ của mình sẽ được phép đi lại không hạn chế qua eo biển Hormuz, bắt đầu từ ngày 10-3.

Phía Mỹ từng đề cập phương án triển khai tàu Hải quân hộ tống tàu dầu qua eo biển Hormuz, nhưng chưa thực hiện.