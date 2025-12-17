Úc thẩm vấn nghi phạm còn sống trong vụ xả súng kinh hoàng tại bãi biển 17/12/2025 16:15

(PLO)- Cảnh sát bang New South Wales (Úc) cho biết đã làm việc với nghi phạm Naveed Akram trong vụ xả súng hàng loạt tại bãi biển Bondi, tập trung vào tình tiết liên quan IS.

Cảnh sát bang New South Wales (Úc) cho biết đã làm việc với nghi phạm Naveed Akram của vụ xả súng hàng loạt tại bãi biển Bondi. Chưa có cáo buộc nào được đưa ra đối với nghi phạm 24 tuổi này, đài ABC News ngày 17-12 dẫn thông tin từ cảnh sát.

Akram và cha của anh ta là ông Sajid Akram, 50 tuổi, bị nghi là những tay súng đã sát hại 15 người và làm bị thương hơn 40 người trong vụ xả súng hàng loạt nhằm vào người Do thái tại bãi biển Bondi (Úc) hôm thứ 14-12.

Một buổi lễ tưởng niệm được tổ chức tại Sydney vào ngày 16-12 để tưởng nhớ nạn nhân trong vụ xả súng ở bãi biển Bondi. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Giới chức cho biết người cha đã bị cảnh sát bắn chết, còn người con bị thương nặng và phải nhập viện.

Việc thẩm vấn diễn ra trong bối cảnh các điều tra viên đang rà soát quá trình chuẩn bị của các nghi phạm trong nhiều tháng trước khi vụ xả súng xảy ra. Trong vụ việc này, các tay súng bị tình nghi đã nổ súng vào những người tham dự một sự kiện Hanukkah. Giới chức Úc mô tả đây là một cuộc tấn công khủng bố mang động cơ bài Do Thái.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói với các phóng viên hôm 16-12 rằng hai cha con đã đi Philippines trong những tuần trước khi xảy ra vụ tấn công và có thể đã chịu ảnh hưởng từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

“Có vẻ như có bằng chứng cho thấy vụ việc này được truyền cảm hứng từ một tổ chức khủng bố, cụ thể là ISIS” - ông Albanese nói với các phóng viên.

Theo một bản tóm tắt được chuyển tới lực lượng thực thi pháp luật Mỹ mà ABC News xem qua, hai nghi phạm bị cáo buộc đứng trên một cây cầu vượt gần địa điểm tổ chức sự kiện và hô vang “Allahu Akbar” (Thánh Allah vĩ đại) khi thực hiện vụ thảm sát.

Ủy viên Cảnh sát bang New South Wales - ông Mal Lanyon cho biết một chiếc xe đăng ký tên ông Naveed Akram có chứa các thiết bị nổ tự chế và cờ của IS.

“Chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm rõ động cơ của thảm kịch này và sẽ tiếp tục điều tra” Lanyon nói. Cơ quan chức năng cho biết họ cũng đang điều tra chuyến đi của các tay súng bị tình nghi tới Philippines vào tháng 11.

“Lý do họ tới Philippines, mục đích của chuyến đi đó và họ đã đến những đâu khi ở đó hiện vẫn đang được điều tra” - ông Lanyon nói.

Theo nhà chức trách Ấn Độ nói với ABC News, nghi phạm cha Sajid Akram sinh ra trong một gia đình Hồi giáo tại Ấn Độ, di cư sang Úc năm 1998, kết hôn và có một con trai và một con gái. Giới chức cho biết nghi phạm con Naveed Akram là công dân Úc.

Nhà chức trách cho biết ông Sajid Akram duy trì liên lạc hạn chế với gia đình ở Ấn Độ kể từ khi di cư, đã về Ấn Độ 6 lần, chủ yếu vì các vấn đề gia đình. Cảnh sát địa phương nói rằng không có “bất kỳ hồ sơ bất lợi nào” đối với Sajid Akram trong thời gian ông ta sống tại Ấn Độ trước khi di cư.

Úc hiện đang để tang 15 nạn nhân thiệt mạng.